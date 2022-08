Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (960-951)

#958: Fabien Lemoine

On se souviendra de Fabien Lemoine pour beaucoup de choses. Pour ses premiers pas sous le maillot du Stade rennais au tournant des années 2007 et 2008, par exemple, le milieu breton se révélant comme un joueur de l'ombre très précieux au sein de l'équipe de Guy Lacombe. Pour son premier but en Ligue 1, un pétard dans la lucarne de Stéphane Cassard, aussi. Pour sa longévité dans l'élite hexagonale, surtout, avec plus de 300 apparitions avec Rennes, Saint-Étienne et Lorient. Pour ses cheveux blancs précoces, un peu. Puis, il y a ce 14 août 2010. Dans le premier quart d'heure d'un Nancy-Rennes comptant pour la deuxième journée, Lemoine s'effondre sur la pelouse synthétique de Marcel-Picot après avoir été percuté par le genou de Reynald Lemaître dans les airs. « J'avais du mal à bouger mes mains, mes bras... Dans le vestiaire mon ventre était dur. Comme congelé, racontera-t-il trois semaines plus tard à Ouest-France. Dans les vap', j'ai demandé de prévenir ma femme et au médecin du club de me tenir la main. »

Le diagnostic tombe au CHU de Nancy, il est victime d'un éclatement du rein droit en deux parties. Son état s'aggravant dans la semaine, l'opération s'impose pour le retirer. « Ce qui m'est arrivé est un truc de fou. Du jamais vu dans le foot. Pour fracturer un rein, il faut y aller quand même, continue-t-il dans le quotidien breton. Dans les tous premiers jours, j'ai pensé au foot. Je me suis dit : j'arrête tout. Je ne veux pas y rester sur un terrain. Je vais faire autre chose... » Oui, mais non : cinq mois après son accident, Lemoine, un rein en moins, retrouve la Ligue 1 en entrant dans une fin de partie morose contre Valenciennes, dans le brouillard, au stade de la route de Lorient. Dans le temps additionnel, le milieu frisé signe une passe décisive en trouvant la tête de Jean-Armel Kana-Biyik sur corner, le seul but du match, celui de la victoire. Pour une fois, le passeur est davantage fêté que le buteur, par le stade tout entier et ses coéquipiers. « L'un des plus beaux jours de ma vie » , glissera-t-il en zone mixte dans la foulée. Le premier jour du reste d'une belle carrière, aussi.

La réaction de Fabien Lemoine : « Merci pour cette info ! »