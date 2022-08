Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (950-941)

#947: Demetrius Ferreira

Quand il atterrit à Nancy, en 1998, Demetrius Ferreira ne parle pas un mot de français. Il se plie aux rudes séances d'entraînement imposées par László Bölöni et se lie d'amitié avec Pablo Correa, le plus Lorrain des Sud-Américains. Le Brésilien démontre bien vite qu'il est une valeur sûre au poste de latéral, multipliant les allers-retours dans son couloir droit. Mais il reste un aspect de son nouvel environnement auquel il ne s'habitue pas : le froid. « Heureusement que j'étais arrivé en été à Nancy, souffle le Paulista dans un une interview accordée à So Foot. Ça caillait, l'hiver. Il y a des jours, je sortais des vestiaires, on avait l'impression que j'allais faire de la moto tellement j'avais de couches de vêtements. J'avais du mal à marcher ! Il ne me manquait que le casque. Pour moi qui arrivais du Brésil, c'était insupportable. » De quoi mieux comprendre ses passages futurs à Bastia et à Marseille, où il se permet même une courte apparition à l'écran dans le fameux feuilleton Plus belle la vie. Saison 1, épisode 23, si jamais ça vous intéresse.