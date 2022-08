Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (940-931)

#938: Petr Cech

Auréolé d'un titre de champion d'Europe espoirs, Petr Čech débarque en Bretagne en 2002. La dernière marche avant le saut vers le très haut-niveau, qu'il atteindra à Chelsea, où il filera en compagnie de son nouveau mentor, Christophe Lollichon. « Rennes a proposé la meilleure offre au Sparta, donc je suis parti de zéro, dans un pays où je ne connaissais personne et où je ne comprenais pas un mot. Au bout d’un mois, je connaissais tout du fonctionnement du club et je comprenais le français, tout était lancé, confiait-il à So Foot en août 2017. Notre prof découpait des photos dans des magazines, de la nourriture notamment, des saucissons, des légumes... Je faisais le vendeur et ma femme, la cliente. C’était super drôle à faire. »

Ailleurs, en revanche, aucun jeu de rôles. Le Tchèque est fidèle à lui-même, bosseur. « Il n’a pas fallu trente-six entraînements, se remémorait le coach des gardiens Pierrick Hiard. En une semaine, on avait compris et, en plus de ses qualités, Petr était un garçon très attachant, très intelligent, qui ne demandait qu’à progresser. Il avait tout. Il en demandait toujours un peu plus et, à la fin des séances, il ramassait le matériel sans dire un mot. » Bien qu'il ne soit resté que deux ans chez les Rouge et Noir, le gardien a eu droit à une vibrante ovation du Stade de la Route de Lorient pour sa dernière. Sa tronche a même eu l'honneur du mur des légendes dévoilé pour les 120 ans du club. Presque aussi prestigieux qu'une place dans le top 1000 du championnat.