Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (930-921)

#923: David Hellebuyck

Le parcours de David Hellebuyck dans le championnat de France est on ne peut plus académique. Non conservé par son club formateur, Lyon, il se refait la cerise en L2 et en Suisse avant de tenir sa revanche chez l'ennemi stéphanois. Après 5 ans chez les Verts et quelques patates dans les ficelles adverses, l'ailier tente légitimement l'aventure parisienne, où comme beaucoup avant et après lui, il se crame les ailes. S'en suivent 5 saisons à Nice sur un rythme similaire à celui de son époque stéphanoise, les blessures au genou en bonus. Elles auront raison de sa carrière en 2012.

Si ce n'est pas grâce à ses performances, somme toute correctes, que l'Aindinois a marqué l'histoire, il faut plutôt se pencher sur la personnalité du bonhomme. Car elle détonne, dans ce milieu qui se veut le plus viriliste possible en apparence. Oui, David Hellebuyck est un sensible. Un fragile, diront certains. Comme s'il s'agissait d'une tare. Ses frustrations, David les expulse aujourd'hui dans des slams sans concessions, qu'il poste sur sa page Facebook. Et peu importe les railleries. « Les gens qui me critiquent n'ont rien compris, mais c'est pas grave, » nous confiait-il en 2017. Depuis, l'ancien numéro 24 du PSG a ajouté une corde à son arc. Il gère un salon mêlant coiffure et massage, le tout assaisonné d'une bonne pincée de sophrologie, à Seyssel, en Haute-Savoie. La coupe relaxante y est facturée 20 euros. Elle comprend « une prestation alliant un shampooing relaxant en fonction de vos besoins capillaires et émotionnels, une coupe restructurante et un séchage en respectant le mouvement naturel. » Seyssel n'est situé qu'à 130 kilomètres de Lyon et d'Anthony Lopes.