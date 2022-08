Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (920-911)

#913: Ousmane Dembélé

Dire que le championnat de France aurait pu ne jamais connaître Ousmane Dembélé. À l'été 2015, la jeune pépite rennaise boude dans son jardin familial en Normandie, où il s'entraîne, alors que Philippe Montanier et son staff préfèrent prendre leur temps avant de le lancer dans le grand bain. Le gamin est même annoncé au Red Bull Salzbourg ou encore à Benfica, mais le début de son histoire s'écrira finalement chez les Rouge et Noir. Elle sera aussi courte qu'intense : de ses débuts dans l'élite en novembre 2015 à son départ pour Dortmund un peu plus de six mois plus tard, Dembélé a fait tout ce qu'il faut pour se présenter au monde du football. Douze buts, cinq passes décisives et des grands frissons pour régaler les amoureux du Stade rennais. Dès sa première titularisation contre Bordeaux, il trouve le chemin des filets. Le début de la folie « Dembouz » dans l'Hexagone, où il se fait un peu plus remarquer à la fin de l'hiver en signant un triplé d'anthologie dans le derby contre Nantes, puis en réalisant une performance XXL lors d'une démonstration bretonne au Vélodrome. L'attaquant de 18 ans sème un vent de fraîcheur sur la Ligue 1 : il ne sait pas s'il est droitier ou gaucher (non, non, ce n'est pas juste une punchline sortie du tube de Vegedream), il saute dans les bras d'une trentaine de supporters rassemblés dans un contre-parcage derrière la main courante après un pion à Guingamp, et semble se balader sur les pelouses de L1 comme il le ferait dans son quartier. Il tire finalement sa révérence en claquant un doublé contre Reims, avant de disparaître lors des six dernières rencontres de la saison, avec son futur transfert à Dortmund qui lui trotte dans la tête. C'est donc ça, une étoile filante.