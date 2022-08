Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (910-901)

#902: Kaba Diawara

Le 18 mai 1996, un jeune attaquant fait ses grands débuts en D1 sous le maillot de Bordeaux au stade Grimonprez-Jooris, à Lille. « Lors de l'échauffement, je n'arrivais même pas à mettre une balle dans les pieds de Jean-Luc Dogon, se souvenait Kaba Diawara, le jeunot en question, pour So Foot en 2015. Mais il m'a tout de suite rassuré en me disant un truc du genre : "C'est comme à l'entraînement, mais avec plus de monde et l'odeur de merguez." Sachant que j'adore la bouffe, ça me permettait de penser à autre chose. » Bingo, Kaba, 20 ans, plante le but du 2-0 à la 51e minute de jeu et signe son premier contrat pro dans la foulée. Le début d'une belle carrière pour un joueur prometteur, qui aura joué aux côtés de Bergkamp, Piocelle, Zizou ou Kiki Musampa. Il aura marqué quelques pions avec les Girondins, mais aucun qui ne vaut celui inscrit à la 73e minute d'un Rennes-Toulouse décisif pour le maintien dans l'élite du club breton, où il est prêté en 1998.

« À 22 ans, j'avais en quelque sorte le destin d'un club entre les pieds » , racontait celui dont le but a permis à François Pinault de racheter le SRFC. Un passage éclair, mais une place déterminante dans l'histoire des Rouge et Noir. Puis, d'autres parenthèses à Marseille et au PSG, sans grande réussite, avant une pige réussie chez le promu niçois en 2002-2003. Au milieu de ses aventures au Qatar, en Turquie ou à Chypre, Diawara n'oublie jamais très longtemps la Ligue 1, où il revient pour une saison avec Ajaccio, avant de contribuer à la promotion surprise d'Arles-Avignon à la fin des années 2000. « Je sentais que j'étais en fin de carrière, je voulais m'amuser, expliquait-il. On se retrouve à jouer la montée lors de la dernière journée et on se voit propulser en L1. Il fallait que je poursuive l'aventure. » Celle-ci prendra fin avec la relégation. Après tout, Kaba Diawara ne pouvait pas toujours enfiler le costume du sauveur.