Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (90-81)

#87: Vitorino Hilton

Lorsqu'il débarque à la Paillade en 2011, Vito a déjà presque 34 balais, un titre de champion de France avec l'OM (2009-2010), un violent homejacking subi dans la cité phocéenne quelques jours plus tôt ( « Sept personnes sont entrées cagoulées chez moi. Nous étions une dizaine, avec ma femme, mes enfants, la soeur de mon épouse, la mienne, mon beau-frère, mes neveux... Les agresseurs étaient armés. Ils savaient ce qu'ils faisaient... Ils nous ont frappés gratuitement alors que je leur avais dit de tout prendre » ) et une belle carrière à près de 200 matchs en Ligue 1 derrière lui. On ne le savait pas encore, mais ça n'était alors que le début pour le Brésilien. « Montpellier me contacte à la suite des problèmes à Marseille, où je suis invité à partir, nous racontait-il cette année. Un lundi, on se donne rendez-vous pour discuter, et le lundi suivant, je signe. C’est très simple. Quand j’arrive, je sais que je mets les pieds dans une bonne équipe. Je garde aussi le souvenir du passage de Júlio César au club, à la fin des années 1980. » Dix ans plus tard, le défenseur central est devenu une légende, une vraie, ayant fait la paire avec Mapou Yanga-Mbiwa pour placer Montpellier au sommet du foot français (avec la meilleure défense) dès sa première saison, avant de tenir la baraque pendant neuf autres saisons et aujourd'hui facturer 512 joutes dans notre championnat au moment de tirer sa révérence à quelques mois de ses 44 ans, il y a un an.

C'est Joris Marveaux qui nous le dit, au sujet de cette saison 2011-2012 : « Derrière, le duo Hilton-Yanga Mbiwa, c’est tout simplement un mur. Les deux se baladent, c’est assez affolant. Parfois, on est comme des fous sur le banc : on voit Mapou crocheter son adversaire, Hilton prendre tous les ballons... » « Des fois, on se dit qu’on n’a pas assez fêté ce titre, nous soufflera également Vito. Moi, je ne suis pas allé en boîte. Je suis rentré à la maison, à deux heures du matin. Je veux être avec ma femme, mes enfants. Ils ont collé des dessins sur le mur à l’entrée de chez moi. Je suis l’homme le plus heureux du monde. » Dans les colonnes de L'Équipe, il raconte également cette idylle improbablement longue : « Quand j'arrive à Montpellier, en août 2011, on me dit déjà que mes jours sont comptés. J'étais déjà vieux à presque 34 ans. J'avais signé pour un an, plus une saison en option. Quand je rencontre Laurent Nicollin et Bruno Carotti à Aix-en-Provence pour négocier mon contrat, ils me proposent même une reconversion. Finalement, j'ai signé huit prolongations ! J'allais voir le "prez" (Louis Nicollin) à chaque fin de saison et il me renouvelait automatiquement sa confiance. Je n'ai jamais eu de plan de carrière à Montpellier. C'est au jour le jour, mois après mois, année après année. »

La réaction de Vito Hilton : « Bonsoir, c’est très bien d'être parmi les "1000" et je suis très honoré d’être à la 87e place ! Merci beaucoup ! »