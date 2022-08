Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (890-881)

#888: Nicolas Pallois

« Être reconnu et apprécié des supporters, c’est magnifique. Je suis comme je suis et je pense que ça plaît aux gens. Je ne suis peut-être pas le plus beau à voir jouer, mais je donne le maximum pour le club et les supporters et je me bats sur tous les ballons » : mercredi 17 août à la veille de son entrée dans ce top 1000, Nicolas Pallois résumait, avec ses mots et son détachement habituel, ce qui l'unit au peuple nantais, et la recette de son succès en Loire-Atlantique. Le Normand n'a jamais été le plus élégant sur un carré vert, mais il est autre chose. Pas conservé par le centre de formation du SM Caen à la fin de son adolescence, le singulier défenseur central a débuté sa carrière en amateur et pensait avoir trouvé sa voie dans la menuiserie, quand le monde pro l'a rattrapé pour qu'il devienne, quelques années plus tard, le joueur dont la Beaujoire crie le nom tous les quinze jours. Les images viennent toutes seules : son short retroussé le long de ses énormes cuisseaux, ses grandes foulées à la poursuite des attaquants, ses interventions pleines de testostérone, ses montées balle au pied jusqu'à la moitié adverse pour faire lever la foule... Et ses reprises de volée, de temps en temps, comme celle qui terrassa le Stade rennais, en mai dernier, quatre jours après un sacre en Coupe de France dont il avait été l'un des grands artisans. Meilleur ami d'Emiliano Sala, Pallois avait dû se relever de ce drame en 2019, et l'a fait en patron, avec pudeur et courage. Pas le plus beau, mais assurément l'un des plus touchants.