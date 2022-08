Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (880-871)

#873: Jean-François Larios

Dans chaque histoire, un bon héros se doit d'avoir un ennemi digne de ce nom. Pour Michel Platini, c'est Jean-François Larios qui a brillamment occupé ce rôle. Coéquipier - ou concurrent - de Platoche en équipe de France mais aussi chez les Verts, le talentueux milieu de terrain (trois titres de champion avec notamment une saison à treize buts en 1981-1982) ira même jusqu'à marcher sur les plates-bandes du grand Michel sur le plan sentimental, se rapprochant de Christèle Platini, femme de. Une liaison qui l'obligera d'ailleurs à dire adieu aux Bleus, la situation devenant intenable, et qui aura peut-être incité le futur Ballon d'or à quitter la France, en 1982. « C'est l'histoire d'Adam et Eve, la faute originelle, racontera Larios dans son autobiographie, ironiquement intitulée J'ai joué avec le feu. Mais c'était un coup de foudre, une véritable histoire d'amour. On pensait qu'on était bien cachés mais cela s'est ébruité malheureusement... Avec lui (Platini), on ne s'adressait plus la parole. Pas même un bonjour. Mais on continuait à jouer ensemble. Quand on a un contrat, on ferme sa gueule. [...] Cela aurait été différent si cela avait été un joueur lambda. Il y a des choses comme celles-là qui se sont passées dans d'autres clubs et ce n'est pas sorti. Une femme qui part avec le meilleur ami de son mari, cela arrive parfois dans la vie. Finalement, elle m'a dit au revoir au téléphone, elle a choisi de ne pas rester avec moi. J'ai dû l'accepter. [Avec Platini], nous nous sommes revus une seule fois en 2001 sur une plage de l'île Maurice. Je faisais un footing et lui sortait de l'eau. Il s'est juste pris la tête entre les mains en me voyant mais on n'a pas eu un mot. » À côté de ça, les déclarations de celui qui fut ensuite agent de joueurs au sujet de son dopage durant sa carrière - à Bastia mais surtout Sainté - passeraient presque inaperçues.