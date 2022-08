Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (870-861)

#868: Bruno Grougi

La querelle du Mont-Saint-Michel est surmontable : on peut naître Normand et devenir une légende en terres bretonnes. Formé et lancé à Malherbe, Grougi a surtout brillé au Stade brestois, qu'il a fait monter en Ligue 1 (dix buts et autant d'assists en Ligue 2, en 2009-2010) avant de l'y maintenir jusqu'en 2013, formant avec Nolan Roux, Steve Elana et tous les autres une bande de pirates ayant fait quelques victimes au début des années 2010, avec notamment une place de leader dans l'élite après onze journées, l'année de la montée. Durant ces trois ans, le milieu aura eu le temps de faire admirer sa nuque tressée et son coup de patte sur coups de pied arrêtés, mais surtout d'être définitivement vénéré par le peuple de Francis-Le Blé. Pas un hasard si le singulier groupe local La Lucha Libre lui a dédié un son au titre sans équivoque : « Saint Bruno Grougi » . Et pourtant, tout n'avait pas si bien commencé entre la Grouge et la cité du Ponant, comme il le racontait pour So Foot en 2010, au sommet de la hype : « Quand Steve Elana m'a dit "Je vais jouer sur Brest", je lui ai répondu : "Waouh t'es fou cousin. Tu viens de Marseille ! Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? En Martinique il fait chaud et toi tu vas là-bas." Dans un premier temps, tu as cette réaction. Mais après quand ils m'ont contacté, franchement j'étais passé par Cherbourg et je savais que ça avait été dur. Et Steve m'a dit que des bonnes choses sur Brest donc je n'ai pas hésité. » Voilà à quoi ça tient, une histoire d'amour.

