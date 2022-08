Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (860-851)

#858: Bruno & Pascal Zaremba

Parmi les fratries emblématiques du football français, la famille Zaremba n'est pas en reste. Pendant plus de dix ans, Bruno et Pascal, originaires du Nord, ont ainsi sillonné les pelouses hexagonales, entre défense et attaque. L'aîné, Bruno, s'est d'abord taillé une solide réputation de buteur. Fidèle à son Valenciennes, avec qui il disputera six saisons, l'avant-centre brille en effet par son efficacité, terminant meilleur buteur de VA, alors de retour dans l'élite, lors de l'édition 1975-1976 (11 buts). Un exploit réitéré deux ans plus tard, avec 12 pions au compteur. Successivement associé à Didier Six, Roger Milla, Patrick Jeskowiak ou Robert Jacques, le goleador se mue en incontournable, contribuant fortement au maintien des siens en D1. Parti tenter sa chance à Metz (1978-1980), en quête d'une qualification européenne, l'intéressé est malheureusement mis en échec, ne parvenant pas à retrouver son véritable niveau (14 buts en 64 matchs). Et le mal du pays n'aidant pas, Bruno Zaremba reviendra à Valenciennes pour une pige entre 1980 et 1981, avant d'entamer un tour des divisions inférieures à Dunkerque, puis Arras. Le tout, sans jamais quitter sa région.

Ce dernier tour de piste valenciennois lui permettra d'ailleurs de retrouver Pascal, pour leur seule saison commune en professionnel. Il faut dire que le cadet de la famille a choisi le chemin inverse, se baladant de club en club jusqu'en 1994. Formé à VA, le stoppeur rejoint le PSG en 1982, où il se révélera au yeux du grand public (59 matchs de D1) et avec qui il découvrira enfin les joies d'une Coupe d'Europe. Polyvalent à souhait, il dépanne Georges Peyroche et se permettra d'inscrire un sublime coup franc face à Nantes, au soir de la victoire parisienne en finale de la Coupe de France 1983 (3-2). Suivront ensuite Lens de 1984 à 1986 puis Le Havre en 1986-1987, ultime expérience au sommet du couteau suisse. Des destins croisés, pour une histoire commune, voyant la famille Zaremba honorer son nom et offrir au football national deux grands joueurs de devoir. Avec une pensée toute particulière pour Bruno, disparu le 5 novembre 2018, et qui aura eu le droit à un bel hommage mérité au stade du Hainaut.