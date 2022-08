Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (840-831)

#839: Rémy Vercoutre

Non, Rémy Vercoutre n'a pas été qu'une simple doublure grande gueule. Le portier au nom fleurant très bon le championnat de France peut aussi se vanter d'avoir pu fouler les pelouses de première division à 240 reprises. Dès la saison 2004-2005, le gardien alors âgé de 24 piges va chercher du temps de jeu à Strasbourg, mais est rapidement victime d'une fracture du cinquième métatarse et voit Stéphane Cassard lui ravir sa place de titulaire. À l'OL, il aura plus souvent ciré le banc qu'il n'a défendu les cages, mais il a su se montrer à la hauteur lors de plusieurs intérims, et même d'un exercice 2012-2013 très correct avec une 3e place à la clé pour les Gones. Seulement, la poisse touche à nouveau Vercoutre avec une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit, laissant la place libre au jeune Anthony Lopes. Le début de la fin d'une belle histoire sur les bords du Rhône, où il s'est parfois distingué en recevant des biscottes sans être sur le terrain, dont une belle rouge lors du 100e derby en septembre 2010.

Une bonne dose d'expérience utile lors de ses années normandes à Caen jusqu'à son retour récent à Lyon comme entraîneur des gardiens, un poste occupé par le légendaire Joël Bats quand il était joueur. « J'ai travaillé onze saisons avec lui et je ne me suis jamais lassé, expliquait Vercoutre dans L'Équipe. On a passé des moments dingues avec Greg (Coupet), Hugo (Lloris), Antho (Lopes) et les autres. On a rigolé, travaillé. On avait un jeu le matin, celui qui faisait tomber le ballon avait un gage : monter sur le toit des vestiaires, au grillage à huit mètres, et crier "allez l'OL" ; ou aller baisser le pantalon du coach. Quand notre terrain à Tola Vologe était gorgé d'eau, on sprintait 50 mètres et on se jetait la tête la première dans la flaque. On était barges. J'ai vu Jo (Bats) faire la pub Pliz en glissant sur la table du vestiaire. Quand il m'a dit que je n'allais plus jouer (en 2014), on a versé une larme dans la salle vidéo. » C'est les émotions.