Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (830-821)

#829: Romain Danzé

Ce n'est pas donné à tout le monde de voir son nom associé à un même club pour toujours. Romain Danzé n'était ni le plus talentueux, ni le plus rapide, ni le plus beau à voir jouer, mais il a marqué, à sa manière, l'histoire du Stade rennais. En dix-huit ans passés sous le maillot rouge et noir, le numéro 29 - un hommage à son Finistère natal - a tout connu ou presque : des grandes joies, des pions et de sacrées déceptions. Celui qui aura passé treize ans dans le groupe professionnel n'a jamais oublié son premier but dans la cour des grands, c'était un soir glacial de janvier 2006 face à Valenciennes, au stade de la route de Lorient, d'une frappe puissante sous la barre face à la tribune Mordelles. La Danz' a aussi connu la Coupe d'Europe, les trois finales perdues au Stade de France, mais a surtout facturé 376 matchs toutes compétitions confondues (dont 323 en Ligue 1), ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus capé de Rennes derrière l'indétrônable Yves Boutet. Plus qu'un joueur, Danzé est un amoureux d'un club qu'il n'a jamais quitté, malgré une approche de Saint-Étienne, mise de côté en partie grâce au hashtag #ResteAvecNousLaDanz lancé par les fans du club breton.

Romain Danzé, c'est ce gamin qui, au temps de son adolescence, fuyait le centre de formation pour se réfugier sur un banc du stade, où il pouvait tranquillement rêver de faire un jouer lever les foules et d'entendre son nom scandé par près de 30 000 personnes. Un rêve plus qu'exaucé, tant le latéral droit aura été le chouchou d'une majeure partie du public rennais, et notamment du Roazhon Celtic Kop, le principal groupe de supporters, dont il a toujours été proche au point d'aller passer quelques soirées d'après-matchs dans leur « lokal » . Ils lui ont bien rendu cette sympathie en déployant un immense tifo à sa gloire en mai 2019, au bout d'une saison où il n'aura quasiment pas joué à cause de son genou. Ce qui n'a pas empêché son pote Benjamin André de l'inviter à soulever le trophée de la Coupe de France à ses côtés cette même année, après le sacre attendu par tout un peuple depuis 48 ans. « Au-delà des matchs que tu perds ou que tu gagnes, on retient ces moments passés avec les gens, les témoignages de sympathie, les tapes dans le dos, les regards qui voulaient dire merci. C'est ça le plus beau, résumait-il dans un reportage diffusé sur TVR. Je suis super fier de ce que j'ai fait avec mes qualités, je pense que j'ai réussi ma carrière. Vivre ce que j'ai vécu pour un joueur moyen comme moi, un arrière-droit, ça n'a pas de prix. Et ce n'est qu'en restant toute ta carrière dans un club que tu peux vivre ça. » Aujourd'hui, Romain Danzé a troqué sa tenue de footeux contre un costard au... Stade rennais, où il est responsable des relations publiques et du développement. L'homme d'une ville, d'un club et d'un blason.

La réaction de Romain Danzé : « Très honoré d'être à la 829e place de ce top 1000. Très fier et très heureux d'avoir fait l'intégralité de ma carrière dans un seul et même club, le Stade rennais FC. Une carrière riche en émotions et en souvenirs. »