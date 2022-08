Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (810-801)

#806: Cheick Diabaté

En 2013, alors qu'il détruisait les défenses adverses pour le compte des Girondins de Bordeaux, Cheick Diabaté nous racontait son arrivée en France dans un entretien fleuve à retrouver en intégralité sur sofoot.com : « À quinze ans, en 2003, je suis allé faire un tournoi minime à Nice. C'était la première fois que je venais en France, on est resté deux semaines. Le tournoi s'est bien passé, j'ai fini meilleur buteur avec 4 buts, mais mes parents me manquaient énormément. Cela a été très, très dur pour moi. C'est pour cela que quand j'ai appris plus tard que je devais venir en France, j'ai eu très peur parce que je savais que ce serait difficile d'être séparé de ma famille. Avant de venir en France, j'ai participé en 2005 à la Coupe d'Afrique des cadets en Gambie. Après cette compétition, beaucoup de gens sont venus voir mes parents pour leur dire qu'ils pouvaient me trouver un club. Parmi eux, il y avait un monsieur qui voulait m'emmener en Allemagne, un autre à Auxerre, un à Lille... Moi, ça me faisait peur. Je ne voulais pas partir du Mali. Le monsieur qui voulait m'emmener à Auxerre essayait de me convaincre en me disant : "Cheick, tout est ok, tu vas partir." Mais quand je le voyais, je me cachais. Ensuite, j'ai connu mon agent, Seran Diabaté. C'est la famille, il vit à Paris, donc j'avais moins peur. Il m'a dit : "Tu vas voir, tu vas venir en France, tu vas faire un essai, tu vas avoir ton appartement, ta voiture..." Je ne le croyais pas, je pensais que c'était n'importe quoi. Là, je suis parti faire un essai à Lille pendant deux semaines. J'avais 17 ans. C'était très dur, je ne parlais pas la langue, j'étais à l'hôtel... Au premier repas, on m'a servi des pâtes avec de la viande saignante. Je n'avais jamais vu ça. À cause du sang, je n'ai pas pu manger la viande. Tous les jours, on me demandait ce que je voulais manger, mais je ne savais pas le dire. Donc on me donnait tout le temps cette viande que je n'arrivais pas à manger. J'ai pleuré pendant trois jours et Seran et venu me voir. Je lui ai dit que je voulais rentrer, il m'a dit de persévérer, que j'allais m'habituer. Pour moi, c'était impossible. Je regardais les gens, et je me disais : "Comment ils font pour vivre ici ? Pourquoi ils ne vont pas au Mali, le meilleur pays au monde ?" Je me sentais seul au monde. Au bout d'une semaine, je suis parti à Paris sans savoir s'ils allaient me prendre. Seran m'a dit qu'après Lille, il fallait aller à Bordeaux. Moi, je ne connaissais pas Bordeaux. Je lui ai dit : "Non, c'est bon, je rentre au Mali. Je reviendrai plus tard.' Il m'a répondu qu'il fallait vraiment aller à Bordeaux, que je rentrerais au Mali après. J'ai accepté à la condition que je puisse appeler mes parents tout le temps. » Heureusement pour Cheick Diabaté, les Girondins, le football et le monde en général, le Malien a reçu l'autorisation d'appeler ses parents, et sa sœur Fatoumata, à l'envi.