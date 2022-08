Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (800-791)

#791: Viorel Moldovan

Dans les travées de la Beaujoire, onze ans après le sacre des Canaris au tout début de ce siècle, il n'est pas rare, encore aujourd'hui, de croiser le mythique maillot Synergie trop large, cuvée 2000-2001, floqué du numéro 9 de l'attaquant roumain. Arrivé de Fenerbahçe (où il a empilé les caramels) pour 30 millions de francs (soit entre cinq ou sept millions d'euros) - transfert le plus cher de l'histoire du FCN à l'époque - dans une période où les supporters nantais voyaient surtout défiler les clowns au poste d'avant-centre (Roman Kosecki, Mirza Mešić, Sérgio Comba, Diego Bustos, Gaetano Giallanza, Javier Mazzoni...), le Transylvanien est annoncé à court de forme et pense atterrir dans un groupe de gringalets prêts à se faire rouler dessus : « Je me suis demandé si c'était l'équipe junior ou senior, la première fois, dans le vestiaire, explique-t-il dans L'Équipe. À part Fabbri, Gillet, Delhommeau, les autres avaient un physique de gamin. Ils n'avaient ni la taille, ni les kilos. Et puis, quand l'entraînement a commencé, quand j'ai vu la circulation de balle, à quelle vitesse ça allait, la précision des passes, j'ai changé d'avis. » Après un mois dans l'ombre à se retaper, il entre en piste le 19 août 2000, à la 71e minute de jeu contre l'OM, et offre la victoire à sa nouvelle équipe à la 93e, d'une tête sur corner.

Annonciateur d'une saison de haut vol - au sein d'un collectif au sommet de son art - pour celui que l'on surnommait « Dracula goal » au Dinamo Bucarest : buteur 22 fois - dont 11 en championnat - pour son premier exercice en France, il permet à Nantes d'offrir cette saison-là une terrible force de frappe - avec ses compères Olivier Monterrubio et Marama Vahirua - et compte parmi les grands artisans du huitième titre de champion du club du 44. Redoutable joueur de tête, technicien de surface hors pair, il sera ensuite plombé par les blessures - et orphelin du football de Raynald Denoueix -, mais son bilan dans la cité des ducs de Bretagne ferait rêver n'importe quel attaquant passé chez les Canaris depuis : 50 pions en 94 matchs (dont 31 en 69 rencontres de Ligue 1), des coups d'éclat réguliers en coupes d'Europe, un quadruplé (en Coupe de France), deux triplés et quatre doublés sous la tunique jaune et vert. Parti aux Émirats à l'été 2003 puis revenu sur les rives de l'Erdre pour un dernier baroud d'honneur sensationnel en 2004 (seize buts toutes compétitions confondues en trois mois), il pliera définitivement bagage cette année-là, poussé dehors par un club adepte de l'autosabotage. Et à part Filip Djordjevic, Randal Kolo Muani et Emiliano Sala, très peu seront arrivés à sa cheville depuis, dans les rangs de l'octuple champion de France.