Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (790-781)

#787: Alim ben Mabrouk

Rares sont les joueurs à pouvoir être liés au RC Paris. En effet, club phare de la première moitié du XXe siècle, l'institution des Hauts-de-Seine s'est ensuite transformée en marque déposée des années 1980, sous la direction de Jean-Luc Lagardère et de son groupe Matra. Une entité, donc, où se seront empilés des joueurs de renom, sans réelle identification au RCP. Alors, s'il ne fallait en retenir qu'un seul, Alim Ben Mabrouk s'installerait, sans contestation aucune, en tête de liste. Natif de Lyon et formé à la fameuse école de l'AS Saint-Priest, où il grandira aux côtés de son futur coéquipier, Luis Fernandez, c'est effectivement dans la capitale que le milieu de terrain a écrit ses plus belles pages. À l'origine recruté par le Paris FC, en D2 à l'été 1981, Ben Mabrouk est inclus dans la fusion entre PFC et Racing les semaines suivantes : « À l’époque du PFC, j’avais déjà des coéquipiers autour de moi qui participeront à l’aventure au Racing, raconte l'intéressé au site officiel du RC92. Des hommes comme Jean-Claude Lafargue ou Denis Troch. La fusion entre le PFC et le Racing prend effet à partir de 1981, c’est ainsi que l’aventure commence. Je peux dire que j’ai tout vécu au Racing. » Neuf saisons en ciel et blanc (201 rencontres jouées de 1981 à 1990), qui verront ainsi l'international algérien aux trois sélections maintenir à flot une équipe remplie de stars, mais terriblement décevante, incapable de viser plus haut que la septième place.

Des difficultés collectives, qui n'empêcheront pourtant pas ce rugueux récupérateur de s'épanouir individuellement. D'abord en participant au Mondial mexicain de 1986 avec les Verts, puis en disputant la finale de la Coupe de France 1990, « baroud d'honneur » des Racingmen, comme il aime à le rappeler : « Oui, cette saison 1990, avec beaucoup de jeunes dans l’effectif, le Matra commençait déjà à se retirer. Il ne nous restait réellement que trois ou quatre cadres, Pascal Olmeta, Aziz Bouderbala et moi-même. Je ne peux pas compter David Ginola, qui était encore très jeune. Avec cette équipe, nous avons battu le grand Bordeaux de l’époque en quarts de finale, en demi-finales nous remportons une victoire extraordinaire contre un Olympique de Marseille alors champion de France. Malheureusement, nous perdons en finale contre Montpellier. Nous sommes relégués, et cela marque la fin du projet. » La fin d'un projet démesuré, qui verra le Racing Club tomber dans l'oubli et son homme de l'ombre disputer ses deux dernières saisons de footballeur à Bordeaux (1990-1991, 17 matchs) et chez lui, à Lyon (1991-1992, 13 parties). Le chant du cygne, d'un garçon que Colombes n'oubliera pas de sitôt.