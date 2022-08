Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (780-771)

#778: Édouard Cissé

Faire l'unanimité au Paris Saint-Germain et à l'Olympique de Marseille, au milieu des années 2000, n'est pas donné à grand monde. Demandez donc à Fabrice Fiorèse ou Frédéric Déhu. C'est pourtant l' « exploit » qu'est parvenu à réaliser Édouard Cissé durant ses dix saisons passées entre la capitale et la Canebière. Le milieu de terrain, formé à Pau, débarque ainsi au PSG à l'été 1997, âgé de 19 ans, pour y entamer ses sept ans de labeur. Récupérateur de ballons chevronné et relanceur plutôt à l'aise, porté par de longues jambes, Cissé aura, tant bien que mal, été un artisan du retour en forme parisien. Le Parc des Princes se souviendra alors de son missile, du gauche, envoyé dans la lucarne de Fabien Barthez, un soir de Classique du 7 novembre 2004 (victoire 2-1).

Malgré tout, l'aventure en rouge et bleu restera « frustrante » , à en croire les propres dires du relayeur, au micro de Winamax TV : « Je ne suis pas passé par un centre de formation. En arrivant au PSG, je ne suis pas préparé à ce que je vais vivre : la notoriété, la compétition et l’obligation de gagner. Le premier jour, je vois des journalistes et des supporters. Je n’ai pas de potes. Mais c’est dur de critiquer ce club-là. Il m’a permis de me faire connaître. » Un parcours entrecoupé de trois prêts. À Rennes, d'abord, pour s'aguerrir (33 matchs en 1998-1999), puis West Ham, avant de rallier Monaco pour la saison 2003-2004. (47 rencontres disputées, dont 31 en championnat.) Sur le Rocher, le Palois sera l'un des membres fondateurs du parcours monégasque en C1, aux côtés de Lucas Bernardi, Jaroslav Plašil et Andrés Zikos, terminant également sur le podium domestique : « Didier Deschamps m’appelle, pour me dire que j’ai les caractéristiques et le profil pour m’intégrer à son effectif. Et il m'a convaincu. Je crois que le coup de fil a duré entre trois et cinq minutes. Quand tu vois que Pat’ Évra faisait le zouave, que Jérôme Rothen chambrait tout le temps, que Ludo Giuly était un farfadet, et en même temps notre capitaine et leader... C'était un groupe formidable. Ludo, on lui faisait comprendre quand il était nul. Pareil avec Fernando Morientes. Il venait du Real Madrid, mais s’habillait tout le temps en survêtement, sans rechigner et ne la ramenait pas. »

Des souvenirs importants, retrouvés entre 2009 et 2011, à Marseille, donc. Chipé à Beşiktaş par Didier Deschamps, désireux de renouer avec son aboyeur, Édouard Cissé parvient à imposer son style, prouvant alors à 31 ans n'avoir rien perdu de ses caractéristiques. Il solidifiera un axe ultra-performant, associé à Benoît Cheyrou, Lucho González et au jeune Charles Kaboré : « Didier m'a appelé pour que je le rejoigne à Marseille, détaille-t-il au FC Marseille. Mais étant attaché à Paris, j'ai refusé plusieurs fois. À quelques jours de la fin du mercato, il me rappelle et me dit : "Écoute, tu as été champion de Turquie, mais champion de son pays, c'est encore mieux ! Et puis tu n'es pas Fiorèse, donc pour les supporters, ne t'en fais pas." Et j'ai donc décidé d'y aller. » 77 parties, un but inscrit pour le symbole et, surtout, ce titre de champion de France obtenu au printemps 2010. La conclusion idéale d'un parcours toujours maîtrisé en Ligue 1, jusqu'à son aboutissement à Auxerre, pour son ultime pige.