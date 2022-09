Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (760-751)

#754: Mamadou Sakho

Lors du mercato hivernal de 2017, Mamadou Sakho, alors en Angleterre, a vu son nom être cité dans une rumeur de transfert le liant à l’Olympique de Marseille. Invité du Canal Football Club, le héros du barrage face à l’Ukraine avait répondu à cette rumeur en reprenant un morceau de Sefyu : « Quand tu entends Paris, il y a Sakho qui va avec. » Il est vrai qu’il est difficile de faire plus parisien que Mamadou Sakho. C’est là où il est né, là où il a grandi, là où il a galéré, faisant même la manche dans la rue plus jeune. Et c’est là aussi qu’il a tapé pour la première fois dans un ballon, rejoignant le centre de formation du PSG à 12 ans. À ce moment-là, le titi parisien ne s’attendait pas à jouer ses premières minutes de Ligue 1 cinq ans plus tard, qui plus est avec le brassard de capitaine au bras, devenant ainsi à 17 ans et 8 mons le plus jeune capitaine de l’histoire du championnat de France. Alors oui, ceci était dû à un coup de folie de Paul Le Guen qui avait voulu bousculer les cadres en les écartant lors d'un match contre Valenciennes (0-0) pour les remplacer par de nombreux jeunes inexpérimentés. Sauf que si Loris Arnaud, Granddi Ngoyi ou encore David N’Gog n’ont pas eu de lendemains heureux dans la capitale, ce n'est pas le cas de Mamad. Car ce soir-là, tout le monde s’est rendu compte du talent du défenseur capable de jouer latéral gauche comme défenseur central. Mais surtout de l’âme de leader du bonhomme qui retrouvera rapidement son brassard une fois le départ à la retraite de Claude Makélélé. Sans l’arrivée des Qataris, il y a fort à parier que celui qui a été élu meilleur espoir de Ligue 1 en 2011 serait en 2022 encore capitaine du Paris Saint-Germain. Sauf qu'Alex et Thiago Silva sont arrivés, puis Marquinhos, reléguant peu à peu Sakho à un rôle de remplaçant. Et voilà comment l’aventure s’est terminée. D’abord dans la joie avec ce titre de champion de France, ces célébrations dans le vestiaire puis dans les rues de la capitale avec des noms d’oiseaux envoyés au rival marseillais depuis le bus à impériale, mais aussi avec ce dernier match sous le maillot parisien, à Lorient, qu’il termine dans les cages après le carton rouge de Ronan Le Crom. Puis dans les larmes, lors des adieux au Parc des Princes avec sa fille dans les bras où son « L'histoire n'est pas finie » a reçu plus d’applaudissements qu’un but de Mbappé. Revenu en France à l’été 2021, à Montpellier, Sakho a prouvé qu'il était toujours un leader, même s'il n'a plus ses jambes de 17 ans et il a surtout pu s’apercevoir que le PSG ne l’a jamais oublié en recevant une standing ovation au Parc des Princes. L’inverse est vrai, puisque Mamad n’a pas hésité longtemps pour choisir son numéro de maillot : le 75. Car quand tu entends Paris, il y a Sakho qui va avec.