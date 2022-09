Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (750-741)

#746: Jean-Louis Zanon

Le pied gauche de Jean-Louis Zanon ne sera, assurément, jamais oublié des supporters stéphanois, marseillais et messins. Le milieu de terrain, fils d'immigrés italiens, a ainsi entamé sa carrière aux côtés des plus grands, à l'AS Saint-Étienne. Arrivé en 1977, d'abord comme latéral, Zanon est en effet repositionné dans l'entre jeu la saison suivante, avant d'être rejoint par Michel Platini, deux ans plus tard, pour une association efficace au plus haut point. Le duo, accompagné de Jean-François Larios, alimentera idéalement le virevoltant Johnny Rep et l'adroit Laurent Roussey, pour décrocher le dernier titre de champion des Verts, en 1981.

« Michel Platini est incontestablement le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Après, il y a Johnny Rep. Quand il voulait, c'était un génie. Par contre, quand il ne voulait pas... racontait Zanon dans les colonnes de L'Équipe. Je n'oublie pas Laurent Roussey, doté d'un talent exceptionnel, c'était le Mbappé d'aujourd'hui. Et Laurent Paganelli, dans le jeu réduit, c'était Lionel Messi. » Une part de modestie visible, pour celui qui aura pourtant apporté un bon nombre de succès, signés de ses coups francs précis (173 matchs disputés et 29 buts marqués avec Saint-Étienne). Seul joueur de l'ASSE a être médaillé d'or aux JO de 1984 à Los Angeles, le récupérateur sera vendu à l'OM, en cette même année. Trois saisons seulement au Vélodrome (83 rencontres), pour un garçon introverti, pâtissant rapidement de l'arrivée de Bernard Tapie et de ses ambitions, le poussant vers la sortie à l'été 1987. Tant pis, Jean-Louis Zanon ira briller plus au nord, à Metz, avec qui il décrochera la Coupe de France en 1988 (après quatre finales perdues, en 1981, 1982, 1986 et 1987). L'ultime tour de piste dans l'élite se fera pourtant chez le rival Nancy, lors de la campagne 1991-1992, achevé, malheureusement, par une relégation. On ne peut pas tout réussir dans la vie. Encore moins dans le football.