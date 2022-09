Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (740-731)

#734: Fernando d'Amico

Fernando D'Amico et sa grinta ont marqué le LOSC au fer rouge. Le milieu défensif argentin a aidé les Dogues à revenir sur le devant de la scène au tournant des années 2000. Dès sa première saison au club, D’Amico et sa bande remontent dans l'élite. De retour en D1, le LOSC fait feu de tout bois, lutte presque jusqu’au bout avec Nantes et Lyon pour le titre, et coupe finalement la ligne en troisième position. « Imagine : en seulement quelques mois, on se retrouve dans l’élite. Et la saison suivante, on joue la Ligue des champions ! C’était la première fois que le LOSC participait à cette compétition et il le faisait avec un groupe de joueurs bâti en Ligue 2, nous confiait-il. C’est quelque chose de romantique, d'épique et d'historique. On voulait courir plus que les autres, et je crois aussi que c’est ça qui plaisait au public : on jouait avec ses valeurs. Les gens du Nord, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup, qui sont généreuses et humbles. D'Amico, c’est la même chose. Je suis quelqu’un de normal, avec mes défauts, mais attention : quand je me mets en action avec mes valeurs, je peux surprendre. C’est ça qu’on a fait ces saisons-là : on a surpris le football français. » Lui un peu plus que son frérot, Patricio, passé par Metz et Châteauroux dans l'Hexagone.

Sa combativité et ses nombreux cartons ont laissé un souvenir impérissable dans le Nord. Et bien qu’il ne soit resté que quatre ans à Lille, avant de filer au Mans, D’Amico a gardé un attachement sans commune mesure avec le club. « Je me considère lillois, même si je suis né à Buenos Aires et que j’habite en Espagne. J’ai parcouru le monde, mais j’étais fait pour être joueur du LOSC. La meilleure version de Fernando D'Amico, tu l’as vue à Lille. J'ai passé quatre ans au LOSC, mais j’ai l’impression que je ne suis jamais parti et que je joue encore là-bas. Quand je mets le maillot du LOSC encore aujourd’hui, j’ai l’impression d’être Superman ! » Le joueur aux 103 matchs en D1 est même allé jusqu’à demander à un curé de Lourdes de prier pour le LOSC en 2018. Lille est des nôtres.