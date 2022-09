Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (730-721)

#728: Bernard Pardo

Bernard Pardo est un personnage comme on en croise peu. Sur le terrain, le milieu est un aboyeur à l'énergie redoutable. Une carrière de footballeur professionnel se joue parfois à peu de choses. Pour le gamin de Gardanne, tout commence à ses 17 ans lorsqu'il rencontre le coach de l'US Boulogne en vacances. Après une semaine d'essai, Nanard a conquis son monde et commence son tour de l'Hexagone. Il fait ses débuts dans l'élite à Lille, puis file se faire un nom à Brest, avant de s'installer à Toulon. Pardo vadrouille, marque les esprits, sur les pelouses comme en dehors. Celui qui compte 13 sélections avec l'équipe de France termine son chemin en D1 en passant par trois des plus grands clubs du championnat : Bordeaux, Marseille et Paris. « Quand j’ai négocié mon contrat avec Bez chez les Girondins, on est tombé d’accord sur le salaire, racontait-il en 2019 au site Girondins4ever. D’un coup, il me regarde et me demande : "Qu’est-ce-qu’il y a M. Pardo ?" Je lui dis : "Président, moi j’aimerais avoir une prime si on est champions de France, une prime si on est en Coupe d’Europe et qu’on gagne la Coupe de France." Il m’a répondu : "C’est bien, j’aime bien les joueurs ambitieux ! Ok, pas de souci ! " Et je reste encore assis. Il me regarde et me dit : "Qu’est-ce qu’il y a encore M. Pardo ?" Je lui demande si on ne signe rien, et là, il m’a tendu la main en me disant : "Ça vous suffit M. Pardo ?" J’ai dit oui et à trois matchs de la fin, il m’a convoqué dans son bureau et il m’a donné mon chèque. »

Fort d'un titre honorifique de vice-champion de France avec Bordeaux en 1990, Pardo atteint le Graal l'année suivante sous le maillot de l'OM. Une consécration pour celui qui avait l'habitude de se rendre au Vélodrome dans son enfance. Seulement, Pardon ne participe pas aux derniers mois des épopées phocéennes après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés au mois de mars à la suite d'un choc violent avec Chris Waddle à l'entraînement. Le début de la fin pour le milieu, qui file chez l'ennemi au Paris Saint-Germain l'été suivant à l'occasion d'un échange avec Germain et Fournier contre Angloma, avant d'être diagnostiqué aphasique et de voir son contrat rompu au bout de seulement six matchs. La suite, ce sont des affaires judiciaires pour l'Étoile d'or France Football 1988, avec notamment une incarcération de six mois aux Baumettes pour trafic de cocaïne. À la fin des années 1990, Pardo est pris en charge après une infection qui lui fera perdre ses dents, avant qu'une transplantation cardiaque ne lui fasse frôler la mort. Aujourd'hui, Nanard Pardo suit toujours le football, dont ses anciens clubs, et tenait aux dernières nouvelles de la bar de la Poste à Gardanne. Une belle boucle.