Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (720-711)

#718: Christian Bottollier

Passer du monde amateur au grand bain professionnel, Christian Bottollier l'a réalisé avec assurance à l'aube des années 1950. Ce rêve, le milieu offensif aurait même pu le réaliser bien plus tôt, à 17 ans. Repéré par le Stade de Reims, qui l'invita en tournée, à l'occasion d'une série de matchs amicaux, le Marnais refusera finalement la proposition, préférant prendre son temps et rejoindre le CS Thillotin, club de division d'honneur (alors entraîné par l'ancien international Étienne Mattler). En 1949, Bottollier franchit finalement le pas, en signant à Nancy. En 282 rencontres et 73 buts marqués, le Marnais parvient ainsi à conquérir la Lorraine, associé à l'illustre Roger Piantoni. Il terminera par ailleurs au pied du podium des meilleurs artificiers de D1, dés sa première saison (19 réalisations), derrière Jean Grumellon, Jean Baratte et Bertus de Harder.

Cette campagne 1949-1950 sera notamment marquée par un triplé inscrit au Parc des Princes, contre le Stade français de Louis Hon et un succès net (0-3). Une belle reconnaissance individuelle, pour celui qui, collectivement, atteindra la finale de la Coupe de France en 1953, perdue face à Lille (2-1). Affaibli par des blessures récurrentes et moins en vue (à l'exception de l'édition 1954-1955 qu'il clôturera avec 14 buts), Christian Bottollier mettra un terme à sa carrière au printemps 1958, victime d'une sérieuse fracture au genou droit. Il laissera, malgré tout, l'image d'un incontournable auprès des supporters nancéiens et celle de bête noire aux amoureux de l'OM : « Les matchs contre Marseille m'ont souvent réussi, et j'ai, à de nombreuses reprises, marqué contre le club phocéen, déclarait-il au site OM4Ever. Pour mes débuts avec Nancy, en septembre 1949, nous avions battu l'OM (4-0), avec deux buts de ma part. Les résultats étaient souvent positifs : en 1951, on les battait 5-1 à Nancy, je me rappelle également un 3-0, un succès 2-1, à Marseille, avec mon but victorieux et même un 6-1 en Coupe de France, qui avait permis à Hédiart d'être sélectionné avec Piantoni et Deladerrière contre l'Autriche. » On fait même profiter les copains. La classe.