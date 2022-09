Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (710-701)

#701: Benoît & Bruno Cheyrou

Si la plupart des fans du championnat de France voient le nom Cheyrou accolé au Lille OSC, c’est bien au Racing Club de Paris que Benoît a réalisé ses premières étincelles. Directeur du centre de formation du LOSC en 1993, Jean-Michel Vandamme garde la mémoire fraîche au moment d’observer les U15 lillois dans le 92. « Un gamin me saute aux yeux, narre Vandamme pour le site du LOSC en décembre dernier. C’était le capitaine, avec une personnalité exceptionnelle, beaucoup de caractère. Il reprenait ses partenaires de volée, les remettait en place. Un vrai patron. Je tombe raide dingue de ce gosse, avec une belle patte gauche. Je me dis : "Lui, je ne dois pas le rater". Je me renseigne et j’apprends qu’il s’appelle Benoît Cheyrou et qu’il est le frère de Bruno, dont je connais déjà bien la famille. » Et pour cause : Vandamme avait fait avancer les négociations avec le Racing Club de Lens, club où il exerçait au préalable, pour y faire signer l’aîné.

Trois ans plus tard, Bruno n'a pas convaincu à Lens. Les deux Cheyrou rejoignent alors le LOSC et vont effectuer leurs débuts en Ligue 1 lors de la saison 2000-2001. Deux décennies plus tard, l'heure est venue de compter les piges passées dans le championnat de France. Benoît cumule 406 matchs en L1 contre 192 pour son grand frère, rapidement parti s’exiler à Liverpool. Et au moment de ressasser les souvenirs, la balance penche également en faveur de Benoît : recrue de choix puis capitaine emblématique de l’AJ Auxerre entre 2004 et 2007, acteur majeur dans le mythique OL-OM (5-5) en 2009-2010 et champion de France à l’issue de cette saison. Surnommé « Le Philosophe » par Vahid Halilhodžić après un recadrage dans le bureau du coach bosnien, le cadet des Cheyrou savait utiliser son cerveau pour le collectif. Cela étant, Benoît aurait-il eu une carrière aussi fructueuse sans Bruno ? Difficile d’y répondre avec certitude. En cela, les deux frangins méritent amplement cette 701e place.