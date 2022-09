Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (700-691)

#696: Martin Djetou

Sans un cruel dilemme pour Aimé Jacquet ayant tourné en défaveur de Martin Djetou, le roc d'Abidjan serait aujourd'hui champion du monde. Mais s'il est passé à côté du sacre suprême en faisant partie des maudits du 22 mai 1998, le défenseur central a tout de même connu la gloire en première division. Révélé au Racing, son club formateur, puis arrivé sur le Rocher pour remplacer ni plus ni moins que Lilian Thuram en 1996, Djetou est champion dès sa première saison avec la formation asémiste aux côtés de Sylvain Legwinski, Sonny Anderson, Franck Dumas ou Thierry Henry. Il sera aussi une pièce maîtresse de l'irrésistible ASM 1999-2000 de Claude Puel, là encore au sommet du pays avec Marco Simone, Ludovic Giuly, l'étoile Marcelo Gallardo et un David Trezeguet ayant pris bien plus d'épaisseur. « Une fois, (Ali) Benarbia m'avait dit : "Djet', quand on doit gagner, on regarde dès le début de match si tu gagnes ton premier duel. Si on voit que t'es pas dedans, on sait que ce soir, on ne va rien espérer." C'étaient des super mots. J'étais dans ce registre-là » , nous narrait le stoppeur en 2020.

Et dire qu'il avait failli signer à la Juve au mercato estival 99, juste avant son deuxième titre monégasque : « Mon agent m'avait fait croire que la Juve me voulait absolument et que Monaco voulait se séparer de moi. Ce qui n'était pas le cas. J'arrive donc à Turin avec mon épouse et les promesses ne sont pas tenues. [...] On m'avait manqué de respect et j'ai déchiré le pré-contrat. Retour à Monaco. Arrivé à Monaco, le président me dit qu'il n'avait jamais eu envie de me vendre, "ton agent ment ". Et il fait de moi son capitaine. 1999-2000 : champion de France. » L'apogée d'une carrière qui passera ensuite notamment par l'Italie (mais du côté de Parme) et l'Angleterre, et durant laquelle les blessures auront eu une place malheureusement assez conséquente : « Monaco, déjà, le problème, c'est qu'on me faisait jouer quand j'étais déjà blessé, explique-t-il. D'une blessure d'une semaine, ça passait à trois semaines. Je me souviens, on devait jouer Marseille avec Monaco. Le prince vient aux soins et me fait "Mon bison, je compte sur toi, joue demain" . Je lui dis "Je peux pas, j'ai une fissure au péroné". "Comment ça, t'es mon bison, si t'es pas sur le terrain, tu vas faire quoi ?" Je joue 15 minutes et Eric Roy me tacle à l'endroit de la fissure. Et j'ai serré les dents pendant un moment. C'est pour ça qu'on m'a appelé le Bison. »