Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (690-681)

#684: Philippe Fargeon

Si Philippe Fargeon est officiellement né en juin 1964, en matière de football, l'homme a vu le jour le 5 décembre 1986, devant 13 962 spectateurs, au Parc Lescure. Ce soir-là, face à Lille, il dispute son premier match avec les Girondins. Et inscrit son premier but pour l'équipe de Claude Bez, à l'occasion d'une victoire 3-0. La France ne le sait pas encore, mais le Haut-Savoyard a décidé que l'année 1987 serait sa chose. Jusqu'au 5 décembre 1987 et un but face à Lens, il plantera 24 buts en 39 rencontres avec Bordeaux. Autant de buts qui permettront aux Bordelais de réaliser le doublé, en devançant l'OM de Tapie en championnat et en finale de Coupe de France, lors de laquelle Philou ouvre le score en battant Joseph-Antoine Bell d'une mythique tête plongeante. 24 buts qui lui permettront également de devenir international à 7 reprises, pour 2 pions inscrits. Et après cette folle année ? Pas grand-chose, malheureusement, en dehors d'une saison 1988-1989 à 8 buts avec le Servette. Pourtant, Philippe le savait : c'est en Fargeon qu'on devient fargeron.

La réaction de Philippe Fargeon : « Je suis 684e sur tous les joueurs qui ont évolué en Ligue 1 ? C'est bien ! Je suis content, fier. Tout gamin, je rêvais d'être footballeur professionnel, alors atteindre ce niveau et figurer dans ce classement, cela ne peut être qu'un honneur. On ne fait pas ce métier pour la gloire, on fait ça parce qu'on aime le foot et qu'on veut vivre de notre passion, alors si en plus des gens sont heureux lorsqu'ils nous voient jouer, c'est une double satisfaction. Si votre magnéto ne fonctionne pas, vous pouvez m'appeler une nouvelle fois, tellement je suis heureux. »