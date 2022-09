Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (680-671)

#672: Jean-Noël Huck

Dissocier le nom de Jean-Noël Huck de l'OGC Nice serait un crime de lèse majesté footballistique. De 1971 à 1978, le milieu de terrain créateur a effectivement régalé le stade du Ray, de ses passes téléguidées et de ses chevauchées interminables depuis la ligne médiane. Mais avant de rallier la Côte d'Azur, c'est évidemment chez lui, à Strasbourg, que tout a débuté. Une aventure entamée dans la caserne militaire de Mutzig, en plein service, où il est repéré par les dirigeants strasbourgeois, à l'occasion des quelques rencontres d'exhibition disputées par sa brigade, dans la région. Lancé dans le bain en 1968, à 20 ans, Huck étrennait alors ses 105 apparitions avec le RCSA (dont 89 en D1), laissant, du même coup derrière lui, son ami Arsène Wenger, encore amateur : « Je débutais en professionnel, quand lui, prenait sa licence à l'AS Mutzig, détaillait-il au site web du Racing. Nous n'avons jamais pu jouer ensemble, mais on allait au bal le week-end. » La fierté est d'ailleurs immense, pour cet assidu de la Meinau, devenu acteur de la destinée sportive de son club : « J'étais tellement fier ! J’allais à la Meinau à quatre ou cinq ans dans les années cinquante. Mon père m’emmenait en tribune debout, au-dessus de l’ancien tunnel des joueurs. Le fouler en tant que footballeur quelques années plus tard, je n’y aurais pas cru. » La belle histoire s'arrête pourtant au détour, comme souvent, d'impératifs économiques. Relégué en D2 au printemps 1971, Strasbourg se résout à vendre son protégé à Nice, qui ne tarde pas à révéler les talents de sa nouvelle recrue à l'ensemble de l'Hexagone.

Aux côtés de Roger Jouve et Jean-Marc Guillou, Huck constitue en effet un trident axial de feu, participant aux grandes heures niçoises des 70's, qui verront le club terminer deuxième lors de l'édition 1975-1976 et atteindre la finale de la Coupe de France en 1978, perdue face à Nancy (1-0) : « Le stade du Ray, c’était un vrai stade de football, sans piste, petit, mais dont les 14 000 places étaient toujours occupées car on jouait le titre presque tous les ans. Les supporters arrivaient vers midi, pique-niquaient dans les gradins, et restaient pour le match. Le stade était tellement plein qu’on marchait sur les supporters en allant faire les touches.. On arrivait à finir champions d’automne avec trois ou quatre points d’avance, mais jamais à aller au bout. C’était l’hiver qui nous tuait, notamment à l’extérieur : on s’entraînait à Nice en moulés toute la semaine, et on arrivait le samedi à Reims ou Nantes dans le froid et la neige, sur des terrains gras… C’est dans ces matches que l’on perdait le titre. » 267 match de bonheur donc, incluant : un festival assuré face au FC Barcelone en Coupe de l'UEFA (victoire de l'OGCN 3-0 sous les yeux d'un Johan Cruyff, admiratif), un statut d'international en Bleu (17 capes) et un bouillant huitième de finale de Coupe de France, le 10 avril 1976 face à Bastia, durant lequel son magasin de sport est incendié. Plusieurs vies en à peine sept ans, qui feront presque oublier ses passages mitigés au Paris FC, au PSG et à Mulhouse en fin de carrière.