Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (670-661)

#662: Vincent Enyeama

Si Vincent Enyeama se résumait à un état d'esprit, le sourire viendrait assurément en tête de liste. Joyeux en toute circonstance, le gardien de but nigérian n'aura ainsi fait aucune entorse à sa règle, durant les sept années de bons et loyaux services offerts au LOSC. De 2011 à 2018, ce petit gabarit (1,80 mètre) a en effet gardé d'une main de maître les poteaux lillois, fort de ses 143 rencontres disputées avec les Dogues. De quoi garnir un CV déjà chargé, entre 101 capes en équipe nationale, trois Coupes du monde disputées (2002, 2010 et 2014), une victoire en CAN (2013), mais également vingt buts inscrits en carrière (tous sur penalty).

À Lille, prononcer le nom d'Enyeama revient, dès lors et inexorablement, à évoquer la bonhomie d'un grand professionnel, mais, surtout, une série d'invincibilité majuscule. Du 15 septembre au 8 décembre 2013, et une frappe de Landry N'Guemo, le Super Eagle a effectivement conservé ses filets vierges de tout ballon, enchaînant un total de onze rencontres sans encaisser le moindre de but (1062 minutes). De quoi placer l'intéressé au deuxième rang des gardiens intouchables du championnat de France, 114 minutes derrière l'illustre Gaëtan Huard (1176 minutes, du 19 décembre 1992 au 10 avril 1993, avec Bordeaux). Ses réflexes sur la ligne, ses sorties aériennes maîtrisées, sa nonchalance caractéristique et sa gentillesse sincère ont donc fait de Vincent Enyeama l'une des figures attachantes de cette dernière décennie en Ligue 1. Un bonheur achevé d'un coup sec par la placidité de Mario Bielsa, venu mettre un terme à la romance et pousser le vétéran de 36 ans à la retraite : « Je ne connais pas Marcelo Bielsa, évoquait-il pour France 3. Je ne sais pas qui est ce monsieur, vraiment. La première fois que je l’ai vu, j’étais sur une table de soins. Il a marché sans même me dire bonjour ou lever la tête... Ses assistants sont venus prendre de mes nouvelles quand même, me dire quelques mots. Et, le jour suivant, plus personne ne m’a parlé. » Le football est souvent ingrat, mais tant qu'il y a des Enyeama, il y a de l'espoir.