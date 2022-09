Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (660-651)

#651: Julien Féret

Au fond, Julien Féret est un homme comme un autre. Celui qui s'imaginait bien prof de mathématiques plus jeune est quelqu'un de discret, qui ne dit jamais non à une grille de mots croisés ni à une bonne bouteille de vin. Oui, mais Julien Féret a quelque chose en plus : une élégance folle dès qu'un ballon arrive dans ses pieds. « Je faisais des tennis-ballon contre le mur. Je m'amusais tout en travaillant ma technique. Je pense que cela m'a aidé par la suite, même si j'avais peut-être un peu plus d'aptitudes que les autres » , racontait-il. Ce n'était pourtant pas gagné pour le grand brun, intégrant le centre de formation du Stade rennais sur le tard avant d'être invité à aller voir ailleurs. ( « J'en avais marre et je voulais rentrer chez moi. Il m'a fallu six mois pour me mettre en route. C'est compliqué d'arriver dans une structure pro aussi tard. Tu apprends moins vite que dans un club amateur. » ) Ailleurs, c'est Cherbourg, Niort ou Reims aux échelons inférieurs, puis un premier rendez-vous avec l'élite sous le maillot de l'ASNL, où Féret a enfin commencé à se faire remarquer à 26 piges.

Pas rancunier, le Breton fait son retour à Rennes, où il est attendu comme le créateur de l'équipe. Cela tombe bien, Féret maîtrise ce rôle à la perfection. Si le milieu est parfois irrégulier, il sait comment régaler le public rennais, sous le charme de son jeu à la fois simple et beau, de son sens du timing, et de ses buts, classiques ou exceptionnels, comme celui inscrit un soir de novembre 2011 contre Évian au bout d'une action individuelle pleine de maîtrise. « J'aime jouer vers l'avant. J'aime prendre des risques et me sentir libre d'oser des gestes difficiles, quitte à avoir plus de déchets dans mon jeu » , confiera-t-il à France Football. Féret aime les crochets, les feintes, les petits piqués, et il continuera à faire parler son talent chez les Normands, à Caen, où ce joueur à l'ancienne, déjà en voie d'extinction à la fin des années 2010, contribue aux maintiens dans l'élite du SMC. Le beau chemin de Féret.