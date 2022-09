Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (650-641)

#647: Hugo Bargas

Lorsqu'il débarque en Europe pour enfiler la tunique du FC Nantes, en janvier 1973, Ángel Hugo Bargas - de son nom complet - est déjà quelqu'un en Argentine : international, il vient d'être désigné en 1972 meilleur footballeur et meilleur sportif du pays. Le défenseur central ne décevra pas, pendant ses six ans et demi sur les rives de l'Erdre, accrochant deux titres de champion (dont un dès sa première saison) et une Coupe de France avec les Canaris, et marquant son époque par sa classe sur le pré et en dehors, son intelligence de jeu, sa science du placement et ses redoutables coups de casque, lui qui ne faisant pourtant qu'un mètre 72 (il inscrira quatorze réalisations en 252 rencontres de D1). Une panoplie dont profitera également le stade Saint-Symphorien, entre 1979 et 1981, le stoppeur aux 30 capes avec l'Albiceleste ayant fait un crochet par la Moselle en fin de carrière (il terminera même tout doucement en D2 et D3 française). La venue de Néstor Fabbri dans le 44, des années plus tard, ce sera également lui.

Bargas, c'est encore ceux qui l'ont vu à l'œuvre sur un terrain qui en parlent le mieux(1), à commencer par Eric Pécout : « C'était une des stars de l'époque... On voit donc arriver ce petit bout de mec et, même s'il avait une tête de moins que tout le monde, il prenait tous les ballons de la tête. On n'avait jamais vu cela. Quand on le voyait torse nu, on se disait : "mais qu'est-ce que c'est que ce joueur ?" [...] Pour apprendre, il suffisait d'ouvrir les yeux et de le regarder. Sa façon de défendre... Son attitude, ses petites tricheries... De sauter avant son adversaire. C'était énorme chez Hugo. » Le grand Jean-Claude Suaudeau était lui aussi sous le charme : « J'ai un flash sur Hugo car c'était propre à lui et j'ai rarement vu d'autres joueurs le faire. Dans le jeu aérien, il glissait sur le dos de son adversaire, il sortait la tête et prenait le ballon. Il était tellement fin, léger et aérien qu'il ne faisait pas de fautes. Il était vraiment très fort là-dessus. » Quand aux louanges d'une autre légende, Jean Vincent, on les croiraient destinées à Cristiano Ronaldo : « Il sautait, restait en suspension, puis frappait le ballon. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça. » À Nantes, on n'a pas attendu Enzo Trossero, Jorge Burruchaga, Julio Olarticoechea, Fabbri, Mauro Cetto ou Emiliano Sala pour se prendre de passion pour l'Argentine.

Tous propos tirés du livre FC Nantes: une équipe, une légende, de Yannick Batard.