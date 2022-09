Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (640-631)

#638: Albert Gemmrich

Keller, Rohr, Wenger, Gemmrich. Ces quatre noms renvoient inexorablement l'imaginaire à l'Alsace et au RC Strasbourg. Pour le dernier cité, il fait même office de légende du RSCA. Et pour cause, en six années passées à la Meinau (1973-1979), Albert Gemmrich a inscrit la bagatelle de 110 buts en 238 apparitions, pour se hisser à la deuxième place des meilleurs artificiers de l'histoire du club, derrière Oskar Rohr (118 réalisations). L'aboutissement d'une carrière pour le natif d'Haguenau, qui inscrira un doublé pour l'un de ses premiers matchs en professionnel, à seulement 18 ans, face à Nantes. À partir de 1976, l'attaquant ne clôture par ailleurs aucun exercice sous la barre des dix buts, devenant indispensable l'année suivante (24 pions), pour permettre au Racing, alors en D2, de retrouver l'élite. Adoubé et chouchouté par son entraîneur Gilbert Gress, Gemmrich rafle tout sur son passage, jusqu'au titre de champion décroché en 1979, aux côtés de Joël Tanter ou Toko Nambatingue. Parvenu à ses fins, chez lui, l'avant-centre s'en ira ensuite donner de sa personne à Bordeaux (1979-1982, 109 matchs, 43 buts), associé à Bernard Lacombe et Jean-Marc Ferratge. Miné par les blessures au genou, il finira son tour de piste par le LOSC et Nice, avec un dernier crochet d'un an, à Strasbourg.

Mais s'il ne fallait en retenir qu'une seule, cette saison 78-79 serait assurément celle qui trônerait en tête de liste. La campagne de toutes les récompenses pour le Strasbourgeois, qui y fêta notamment ses cinq sélections en Bleu. Un passage court, mais mémorable, à l'image de sa brouille avec Claudio Gentile, pour sa première cape, à l'occasion d'un match amical face à l'Italie : « Pendant une bonne partie de la partie, Gentile n'a cessé de découper Olivier Rouyer, racontait-il au Dernières Nouvelles d'Alsace. J'étais assis sur le banc, à côté d'Henri Michel et je lui ai dit : "Henri, je ne sais pas si je vais entrer. Mais si j'entre, je vais vraiment m'occuper de Gentile." Quelques minutes, Olivier se blesse, je fais donc mon entrée. Et je ne me suis pas dégonflé ! J'ai même été un petit peu dur avec Gentile. Mais il n'a pas été rancunier et m'a même "rendu" hommage dans les médias italiens. Deux mois plus tard, on joue un dernier match de préparation contre l'Iran, je marque, on gagne. Le lendemain, on m'annonce que je suis pas sélectionné pour la Coupe du monde en Argentine...C'est encore un traumatisme pour moi... » Briller en bleu ou en bleu : Albert Gemmrich n'a jamais su choisir.