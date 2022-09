Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (630-621)

#627: Ľubomír Moravčík

De l'AS Saint-Étienne des années 1990, un visage restera assurément gravé dans les mémoires. Celui de Ľubomír Moravčík. Joueur confirmé et reconnu par ses pairs en Tchécoslovaquie, le milieu de terrain débarquait ainsi en vedette dans le Forez, au sortir d'une Coupe du monde 1990 réussie (42 sélections). Quart-de-finaliste du « Mondiale » (défaite 1-0 face à l'Allemagne, match durant lequel il est expulsé), « Lubo » est repéré par le directeur sportif du club stéphanois, Bernard Bosquier : « À cette époque, André Laurent, l'ex-président, avait de l'ambition et engagé beaucoup de joueurs en 1990 : Sylvain Kastendeuch, Jean-Pierre Cyprien, Jean-Claude Pagal ou Loïc Lambert » , confiait-il à Eurosport. Séduit par ce projet de grandeur, celui qui deviendra Slovaque à partir de 1993 (38 capes) entre dès lors par la grande porte à Geoffroy-Guichard. Élégant balle au pied, techniquement au-dessus de la moyenne, Moravčík a fait chavirer les Verts par ses chevauchées : « À force de m’entraîner à centrer du gauche, j’ai fini par devenir ambidextre vers 20 ans » , détaillait-il dans nos colonnes en 2018. Mais également son tempérament chargé : « J’étais parfois un peu provocateur, roublard. Une fois, le président Louis Nicollin était venu me voir. Il voulait savoir ce que je comptais faire à l’avenir, parce que ça commençait à aller mal à Saint-Étienne. Moi, je lui ai répondu très franchement : "Si vous avez des sous, on peut discuter !" Et lui m’avait répondu : "Ah ouais, j’ai entendu que tu étais une tête de cochon !" Je l’ai pris comme un compliment. »

Jusqu'en 1996 et avec 196 apparitions en D1 (212 au total), « Lubo » n'aura donc laissé personne indifférent. Ni ses dirigeants, avec qui il se brouillera volontiers : « En 1992, à l’intersaison, Kastendeuch s’est fait virer par les dirigeants, car le club voulait changer de système de jeu. J’étais fou, je me suis embrouillé avec toute la direction ! J’étais un joueur important de l’équipe, et personne ne m’a demandé mon avis sur le départ de Kastendeuch. » Ni avec ses adversaires, comme l'OL qui tentera de le recruter, en 1995, ou l'OM de Bernard Tapie : « En fait, l’OM avait déjà Dragan Stojković comme numéro 10. Le souci, c’est qu’il s’est blessé. Et pour le remplacer, Marseille avait le droit à un joker en dehors de la période de transfert. Tapie s’est alors prononcé pour que je vienne à la place de Piksi. {...] Mais voilà, le président André Laurent voulait me conserver, son désir de monter une grosse équipe était énorme. » L'année de trop pour le technicien, incapable de maintenir une formation à la dérive (au terme de l'exercice 1995-1996, l'ASSE termine dix-neuvième et est reléguée), qui choisira de rejoindre Frédéric Antonetti, à Bastia, de 1996 à 1998 (33 matchs) : « Rencontrer Fred, c’était quelque chose qui m’a donné envie de continuer dans le football, peut-être la meilleure rencontre de ma carrière. » Un rebond nécessaire, pour mieux aller gagner les cœurs du Celtic Park et finir en beauté.