Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (620-611)

#614: Fabrizio Ravanelli

Il n'y a pas toujours besoin de rester une décennie dans un championnat pour marquer les esprits. En 1997, Fabrizio Ravanelli passe de Middlesbrough à Marseille contre un chèque de 48 millions de francs OM (et un joli salaire de 500 000 francs net mensuel). Le 8 octobre, l'attaquant fait ses débuts en Ligue 1 à Rennes, où il offre une passe décisive à Claude Makélélé et transforme un penalty après avoir demandé à Laurent Blanc de le lui laisser pour pouvoir marquer dès son premier match. Le numéro 11 n'a même pas besoin de ça pour se faire adopter par le public du Vélodrome. L'Italien sait marquer des buts, mais se fait aussi remarquer pour sa roublardise. Tout le monde se souvient du 8 novembre 1997, quand Ravanelli réalise peut-être la plus belle simulation de l'histoire de notre championnat et parvient à entuber Éric Rabesandratana et l'arbitre M. Puyalte. Un penalty qui ne sera finalement manqué par Blanc... mais qui contribue grandement à la légende du blond platine, capable de s'embrouiller avec n'importe quel adversaire.

Mi-ange, mi-démon, comme le racontera Pierre Ducrocq des années après avoir croisé la route de Ravanelli : « Si je devais garder une image d'un Clasico que j'ai vécu, ce serait mon tête à tête avec Fabrizio Ravanelli. Je m'en souviens parce que Guérin se blesse au bout d'une demi-heure de jeu. Quand je rentre, Dugarry et Ravanelli discutent ensemble et en gros j'entends : "Le petit jeune, il faut le faire craquer". J'ai encore des photos où on voit Dugarry qui est à terre et qui m'attrape le pied avec la main. Je tombe et là, Ravanelli vient tout de suite. Avec un petit coup de genou, il me bouscule un peu, donc moi je me relève, on se parle assez sèchement. On est nez contre nez et la photo a été prise. Ce qui est marrant, c'est que quelques années plus tard, on s'est retrouvé à Derby County où j'étais prêté un an et ou Fabrizio avait un contrat. On y est devenu très copains, c'est un mec super . » Sacrée Penna Bianca.