Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (610-601)

#605: Stéphane Carnot

Au début des années 1990, la France du football découvrait une équipe aussi rafraîchissante que surprenante : l'En Avant Guingamp. Dans ses rangs, la bourgade de 7000 habitants comptait plusieurs garçons du cru, dont Stéphane Carnot. Milieu de terrain travailleur, à défaut d'être techniquement surdoué, ce Breton pur souche réalise l'ensemble de sa formation au sein de l'EAG, en 1991. Une fidélité sans faille, récompensée par une historique accession en D1, pour la saison 1995-1996 (la première dans l'histoire du club). Le rêve absolu, d'une écurie pas vraiment préparée à de tels enjeux, où ne se bousculent alors que de jeunes pousses, à l'image de Lionel Rouxel, Charles-Édouard Coridon, Stéphane Guivarc'h, « Coco » Michel ou Nicolas Laspalles. Dans ce collectif bien rôdé, Carnot s'éclate, ratissant large dans l'entre jeu et se permettant quelques projections pour inscrire ses cinq buts de moyenne par saison.

Il y découvrira également l'Europe, par le biais d'un duel d'anthologie en Coupe de l'UEFA face à l'Inter (défaite 0-3 à l'aller, et match nul de prestige au retour, à Giuseppe Meazza, 1-1). Séduit par le champion en titre Monaco à l'été 1997, l'enfant de Quimper se laisse tenter par cette chance d'une vie, le temps d'une saison. 21 rencontres, un baptême du feu en Ligue des champions, avant de rallier Auxerre, sollicité par un Guy Roux alors en panne d'inspiration pour reconstruire son équipe : « Lorsque j'ai déclaré vouloir quitter Monaco, Guy Roux est intervenu de nulle part et s'est montré très pressant et persuasif : j'ai dû recevoir entre 30 et 40 appels téléphoniques de la fin mars au 9 mai, fin de la saison » confiait l'intéressé au Télégramme. Entre 1998 et 2000, Carnot alterne cependant le moyen et le médiocre, culminant à 65 rencontres, sans pour autant retrouver son niveau guingampais. Libéré par l'AJA, il décide alors de retourner là où tout à commencé, pour mieux se remettre les crampons à l'endroit. Et grand bien lui en a pris. Pour son deuxième acte à Guingamp, le meneur de jeu se sublime encore, permettant au club d'arracher une historique septième place au terme de l'exercice 2002-2003 (à ce jour le plus haut total de l'EAG) et, à titre individuel, de devenir le meilleur artificier rouge et noir en Ligue 1, avec 29 buts. Stéphane, toujours de l'avant.