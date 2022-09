Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (600-591)

#592: Franck Silvestre

Sochaux, Auxerre et Montpellier sont autant de clubs parvenus à jouer les trouble fête dans la D1 des années 1990. Et cela tombe bien, les trois écuries ont permis l'éclosion d'un soldat antillais : Franck Silvestre. C'est ainsi dans le Doubs que le défenseur central, débarqué à seulement 13 ans, lance sa carrière, s'associant au non moins robuste Faruk Hadžibegić en charnière. Lent et puissant, malgré un physique standard (1,80 mètre, 70 kilos), Silvestre s'offre 218 rencontres dans l'élite, entre 1985 et 1993, auréolées d'une finale de Coupe de France en 1988 (perdue contre Metz), d'un titre de champion d'Europe Espoir la même année, aux côtés de son coéquipier et ami Stéphane Paille, mais également d'une participation à l'Euro 1992 (onze capes au total). Un véritable exploit pour un joueur du FCSM.

Cependant, le temps des ambitions a vite pris le pas sur celui de la romance. Voyant ses compères quitter uns à uns le navire de la maison Peugeot, le Guadeloupéen s'est, à son tour, décidé à filer, après huit ans de bons et loyaux services. Direction Auxerre et la rigueur de Guy Roux, pour un passage qui s'avérera mémorable. Au sein d'une AJA au sommet, Silvestre glane en effet une première Coupe de France en 1994, réalise le doublé en 1996 et accroche un mythique quart de finale de Ligue des champions en 1997, face au Borussia Dortmund. Le tout, évidemment agrémenté de 169 matchs en D1, durant lesquels les Auxerrois ne descendront jamais en dessous de la septième place : « À Auxerre, j'étais très proche de Bruno Martini, détaillait-il au Midi Libre. Nous avions une super relation. Et je me souviens que Bruno avait également une relation privilégiée avec Guy Roux, c'était son relais dans le vestiaire. Du coup, on s'amusait toujours à faire les cons, exprès. Je me souviens qu'il y avait toujours de la soupe aux repas d'avant-match. Alors avant que le coach arrive, nous avions versé tout le sel et le poivre dans son assiette et, comme souvent, Bruno s'était précipité pour nous crier dessus. Mais Guy Roux est arrivé avant que Bruno ne puisse réagir, et il a avalé son assiette sans broncher. Bruno était le premier mort de rire. »

À l'été 1998, alors âgé de 31 ans, Silvestre est malgré tout poussé vers la sortie, obligé de quitter l'ambiance familiale. Mais là encore, le point d'atterrissage est bien choisi. Désiré par Michel Mézy et séduit par Louis Nicollin, qui en font leur capitaine, il s'impose comme le leader d'une arrière garde composée de Bruno Carotti, Pascal Baills, Nenad Džodić ou Pascal Fugier, entre autres : « Avoir été capitaine de ce club est un honneur, s'émouvait l'intéressé sur MHSC OnAir. C’était la confiance des entraîneurs et du président parce que ça faisait deux-trois ans que le président me voulait. Il savait que j’avais eu d’autres contacts avec des clubs qui me proposaient beaucoup mieux sportivement et financièrement mais j’avais déjà donné ma parole au président Nicollin et venir à Montpellier en tant que joueur, pour moi, c’était inespéré. » Sa dernière expérience longue durée, faite de hauts et de bas collectivement (avec une relégation et une remontée immédiate entre 1999 et 2001) avant une ultime pige en 2003, à Bastia. De l'Est au Sud, la France a donc connu Silvestre et son talent.