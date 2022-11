Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (60-51)

#57: Ronaldinho

Quoi ? Comment un joueur qui n’a disputé que 55 matchs de Ligue 1 et qui s’est retrouvé parfois sur le banc pour faire de la place à Romain Rocchi peut se retrouver dans le Top 100 de ce classement ? Tout simplement car il s’agit de Ronaldinho. Et Ronnie n’est pas un joueur comme les autres. Alors oui, le Brésilien n’a pas connu ses meilleures années à Paris, mais c’est là qu’il a éclos aux yeux de l’Europe. Et de quelle manière. On pourrait citer son but fabuleux à Guingamp - élu plus beau but de la saison du championnat de France - où il s’amuse avec toute la défense bretonne. Ou encore son doublé au Parc des Princes face à l’OM ou son rush au retour au Vélodrome où il efface Vedran Runje avant de voir Jérôme Leroy lui voler son pion. Bref, celui qui a joué dans « Trois zéros » est ce qu’on peut appeler un artiste. Peut-être le plus beau. Et tant pis s’il n’a pas remporté le moindre trophée avec le PSG. L’impact de Ronnie sur le championnat va au-delà des trophées.

« C'était Michael Jordan sur un terrain de foot. C'était Air Ronnie, avance Jérôme Alonzo dans les colonnes de So Foot. Même, on a fait deux ou trois bringues ensemble. À l'époque, je gagnais 10 000 euros par mois, mais Ronnie, il n'en avait rien à foutre, même dans mon Audi A3. On partait bouffer, c'était le copain que tu pouvais avoir en PH. Il avait une simplicité en dehors effarante. » Car oui, celui qui maîtrise l’art de la virgule et les passes à l’aveugle comme personne c’est aussi un sourire constant et un amour de la fête qui a lui a causé des embrouilles avec Luis Fernandez et des matinées compliquées au Camp des Loges. « Le matin à l'entraînement, tu le voyais arriver avec les lunettes de soleil, bon... Ensuite, il s'habillait, et il allait direct à la table de massage pour dormir » , raconte Jérôme Leroy dans SoFoot. Une gueule de bois qui disparaissait dès qu’il avait le ballon dans les pieds. À ce moment-là, sa magie pouvait opérer. Et ce, dès l’échauffement où il enchaînait les jongles, les tours du monde et autres facéties pour le plus grand plaisir du public qui zappait la bière d’avant-match pour ne pas rater une miette de l’échauffement du Brésilien. Car la moindre seconde de Ronnie sur un terrain de football est précieuse. Et inoubliable.