Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (590-581)

#588: Luc Borrelli

Dernier rempart emblématique de Toulon au début des années 1990, Luc Borrelli ne connaît pas pareille réussite au Paris Saint-Germain. Il doit se contenter de miettes, mais remporte le championnat en 1994 et la Coupe de la Ligue en 1995, compétition dans laquelle il garde sa cage inviolée de bout en bout. En quête d'un temps de jeu plus important, il se relance au Stade Malherbe de Caen, où ses trois saisons (deux en Ligue 2, une en Ligue 1) lui ouvrent les portes de l'Olympique lyonnais. Doublure de Grégory Coupet, il n'aura malheureusement pas l'opportunité de jouer sous le maillot rhodanien : en février 1999, il perd la vie à 33 ans dans un accident de la route, après douze saisons et demie chez les pros et plus de 150 matchs dans l’élite.

Reste aujourd'hui le souvenir d’un homme de responsabilités, qui n'avait peur ni de sortir au devant des attaquants (ce qui lui vaudra une fracture de la mâchoire), ni de se jeter dans le canal de Bénouville pour secourir un homme qui se noyait, ni de se présenter face à un autre portier pour transformer un penalty (le 5 mai 1998, contre Gueugnon). « Un mec extraordinaire et un super gardien, avec qui je m’entendais merveilleusement bien » , racontait Coupet, qui glissait justement Borrelli dans son onze de rêve en 2011. Toulon et Caen ont tous les deux donné son nom à l'une des tribunes de leur stade. « Derrière la cage qu’il a préservée pendant trois ans, mon père continue à faire du bruit et à supporter le Stade Malherbe. C’est un cadeau extraordinaire, un magnifique hommage, se félicitait son fils, Sandro, pour Ouest-France. Qu’est-ce qu’il y a de plus beau qu’une tribune qui porte son nom à d’Ornano ? Surtout quand c’est la tribune la plus populaire, la plus festive, la plus bruyante. Je viens de passer deux saisons à Caen et j’ai découvert un public ultra-respectueux, fidèle à son équipe. Des valeurs que mon père aimait véhiculer. »