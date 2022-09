Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (580-571)

#573: Philippe Delaye

Tiens, revoilà un joueur de devoir. Cette expression passe-partout correspond à merveille à Philippe Delaye, emblématique au MHSC, où il a fait ses premiers pas en première division à l'âge de 18 ans au début des années 1990, avant de s'imposer les saisons suivantes comme un milieu de terrain fiable, travailleur et pas embêté avec le ballon. Celui que l'on appelle « Little Baggio » aurait pu quitter le nid pour rejoindre le PSG en 2000, mais il a finalement opté pour le Stade rennais, qui débourse plus de 40 millions de francs pour s'attacher ses services. Plutôt apprécié du public breton, Delaye souffle le chaud et le froid, notamment à cause de nombreuses blessures qui l'empêchent trop souvent d'enchaîner. Après deux aventures à Bastia et à Istres, il revient finalement à la maison, à Montpellier, avec qui il retrouve le goût de la L1 en 2009.

Seulement, en février, Delaye est victime d'une rupture des ligaments croisés, et à 35 piges, il décide de raccrocher les crampons. « La fin de saison était bien entamée et la saison d’après aussi. J’ai arrêté sur cette blessure. Je me suis servi de cette blessure pour faire le point sur ma fraicheur mentale mais peut-être que je n’avais plus la fraicheur mentale des années précédentes, et je m’en suis rendu compte, expliquait celui qui s'est devenu coordinateur sportif au MHSC. L’intégration et l’immersion au sein du club dans un autre rôle nous a semblé au président et à moi, une suite logique par rapport aux nombreuses années passées en tant que joueur. » En janvier 2022, trente ans après son premier match disputé en L1, Philippe a vu son fils Sacha signer un contrat pro à... Montpellier. La Paillade de père en fils.