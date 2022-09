Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (560-551)

#559: Yvan Lebourgeois

À Caen, son nom est exclusivement associé au Stade Malherbe. Lui, c'est Yvan Lebourgeois, emblème du SMC et troisième joueur le plus capé du club avec 391 rencontres (dont 200 en première division). Né dans le Calvados, ce besogneux consacre en effet une majeure partie de sa vie aux Rouge et Bleu, au sortir d'une formation à l'ASPTT Caen, évidemment.

Loin de lorgner sur une carrière de footballeur, celui qui est alors apprenti boucher est lancé dans le bain professionnel sur le tard, à 23 ans, en 1984 : « Avant, je jouais en D4, aux PTT Caen. Le matin, je bossais comme boucher. Je commençais mes journées à 5 heures, détaillait-il pour Ouest-France. C'est là que Pierre Mankowski, le coach de Caen, m'avait repéré. » Il débute alors comme attaquant, fort d'un physique bien trapu (1,81 mètre pour 80 kilos), au sein d'une équipe en construction, venue jouer les outsiders en D2. La consécration est finalement atteinte au printemps 1988, lorsque Malherbe décroche la première accession de son histoire. L'élite s'ouvre aux Normands et à Lebourgeois, subitement replacé en défense centrale par le nouvel entraîneur, Daniel Jeandupeux. Une déformation professionnelle radicale, aux côtés de son acolyte Franck Dumas, qui permet au couteau suisse de découvrir sa plus belle facette : « J'étais le gars du coin, un peu comme Titi Deroin. Je jouais devant mes copains, ma famille, c'était génial. » Intraitables derrière, Lebourgeois et les siens enchaînent les bonnes prestations, jusqu'à tutoyer les sommets lors d'une année 1992 mémorable. Cinquième en D1, Caen se qualifie pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe.

Un 32e de finale disputé contre le Real Saragosse (victoire 3-2 à Venoix, défaite 2-0 à la Romareda : 4-3 pour Saragosse au cumulé) et des souvenirs plein la tête pour le libéro : « En 1992, l'équipe tenait la route. Un mec comme Paille, c'était la classe. Nous avions encore un groupe de potes. Pour moi qui n'étais pas destiné à vivre une carrière comme ça, c'étaient des moments inoubliables. Surtout à Venoix. Un petit Furiani, où l'adversaire avait peur de venir. J'ai vu 13 000, 14 000 personnes dans ce stade. Niveau sécurité, c'était grave. » L'histoire d'une carrière et de ce record d'apparitions, tenu durant 25 années donc (il sera dépassé par Anthony Deroin en 2010, avec 406 matchs, lui-même battu par Nicolas Seube en 2013 : 520 parties), mais également d'un sacré caractère, pour ce leader incarné : « En 1995, nous sommes finalement relégués. Anderson, Simba, Etamé... Ces trois-là nous avaient pourri la saison, surtout Kenneth Anderson. Il avait fait un Mondial extraordinaire, le club ne l'avait pas laissé partir. Il n'a pas joué, on en était à la limite d'en venir aux mains à l'entraînement. Cela a été ma pire année à Malherbe. » De quoi précipiter la fin de son parcours au plus haut niveau deux ans plus tard et l'éloigner définitivement du football. Pour devenir chauffeur de bus municipal, comme il nous le racontait en 2012 : « Non, moi ça ne me disait pas grand-chose de continuer dans le football, je connaissais un peu la mentalité et j'ai préféré opter pour quelque chose de complètement différent. Les gens dans le football sont gentils devant et ils t'assassinent dans le dos. C'était pas trop mon truc, en plus moi je suis venu dans le football vraiment par hasard et je voulais changer, ça ne me disait vraiment rien du tout de continuer dans ce milieu. » Le milieu, lui, n'a en tout cas pas oublié Yvan Lebourgeois.