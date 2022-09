Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (550-541)

#549: Gérald Baticle

Désormais entraîneur de l'Angers SCO, Gérald Baticle se revendique ouvertement des principes et méthodes de Guy Roux, son ancien mentor, qui avait su l'attirer à Auxerre en 1991. « C'était un garçon qui avait 15/20 de moyenne, illustre l'emblématique coach au bonnet. Mais pas avec 18 dans une qualité et 10 dans une autre. C'était toujours entre 14 et 16. Il n'était pas le plus rapide, pas le plus puissant, pas le meilleur dribbleur mais il courait beaucoup et était très souvent en grande forme, sérieux dans l'entraînement invisible. C'était un garçon facile à entraîner, je n'ai que de bons souvenirs avec lui. » L'attaquant d'1,81 mètre réalise un parcours professionnel probant, entre saisons pleines en D1 (80 buts au total) et épopées européennes, à l'image de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA 1997-98 acquise avec Strasbourg aux dépens de Liverpool, à l'issue d'un retour étouffant à Anfield. « C'est peut-être le match le plus dur de ma carrière, on n'a pas eu une situation pour marquer un but. J'ai plus défendu que pendant tout le reste de la saison » , explique d'ailleurs à Ouest-France celui qui a porté le brassard de capitaine du Racing 65 fois d'affilée. Et tout ça avec un simple 15/20.