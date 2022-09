Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (540-531)

#534: Erwin Vandenbergh

Quand il débarque à Lille, en fin d'été 1986, Erwin Vandenbergh est une vedette. Le Belge arrive en effet du Mexique, auréolé d'une quatrième place en Coupe du monde et de sollicitations multiples à travers l'Europe. Un accord est même conclu avec le FC Barcelone, pour l'attaquant tombeur de l'Argentine lors du Mundial 1982. Mais à la surprise générale, VDB décline l'offre catalane, pour rallier le Nord de la France.

Ses souhaits ? Rester le plus près possible de sa Belgique natale, qu'il venait de plier à coups de canons, du côté de Lierse - 117 buts et Soulier d'or européen en 1980 - ou d'Anderlecht - 87 réalisations, vainqueur et finaliste de la Coupe de l'UEFA en 1983 puis 1984 -, pour terminer en tête du classement des buteurs en championnat à cinq reprises (1980, 1981, 1982, 1983 et 1986), mais également rejoindre ses compatriotes Georges Heylens (entraîneur du LOSC, qui l'a personnellement convaincu de signer), et Philippe Desmets, son camarade de jeu en sélection. La belle histoire peut alors commencer. Pas pour longtemps en réalité.

Titulaire indiscutable durant quatre saisons (114 matchs et 38 buts, de 1986 à 1990), le buteur marque régulièrement, terminant meilleur artificier du club en 1988 (11 buts) et 1989 (14 réalisations), pour permettre aux siens d'aisément se maintenir, à défaut d'accrocher une place pour l'Europe. Un joueur apprécié des supporters de Grimonprez-Jooris, louant son état d'esprit combatif. Mais ce fort caractère sera justement à l'origine de son départ. Désiré par le Standard de Liège à partir de 1988, VDB entame un bras de fer avec sa direction, peu encline à laisser filer celui sur qui elle venait de lâcher un certain investissement. « Vandenbergh est venu chez nous il y a trois ans. Il a signé un contrat de cinq ans, en réalisant une belle opération financière, racontait Bernard Gardon, alors directeur sportif de Lille. Cette fois, pour les mêmes raisons, il veut partir et trouve mille prétextes pour manifester une mauvaise volonté qui ne l’honore pas. À tel point que, lorsqu'on dit que les joueurs français n’ont pas de conscience professionnelle, ce n’est rien par rapport à Vandenbergh. » La relation entre les deux partis est rompue, ce qui n'empêche pas l'intéressé de trouver le chemin des filets malgré un léger manque de volonté. Il faut finalement attendre 1990 pour parvenir au dénouement, Erwin Vandenbergh rejoignant La Gantoise. Où il sera sacré meilleur buteur du championnat dès sa première saison. Pour ne pas changer.