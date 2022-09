Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (530-521)

#521: Beto Márcico

Le pire cauchemar des nutritionnistes. Au cours de son long bail à Toulouse, Alberto Márcico a pour habitude d'ingurgiter entre huit et dix pizzas par semaine. Un régime alimentaire a priori peu recommandé pour la pratique du sport de haut niveau, mais qui n'empêche pas le feu follet argentin de régaler le Stadium pendant sept ans. Car en plus d'être un bon vivant, jovial et souriant, Beto est un milieu offensif doté d'un gros bagage technique et d'un goût évident pour le spectacle. En témoigne son plus beau but en violet, qu'il décrit pour La Dépêche du Midi : « C'était lors d'un TFC-Rennes. Je revenais de blessure et j'étais sur le banc des remplaçants. On était menés à la mi-temps. Je suis entré, j'ai dribblé trois défenseurs puis le gardien, j'ai attendu que le gardien revienne, je l'ai redribblé, et j'ai marqué. On a gagné 4-2. » Nous, on retient surtout que dans la Ville rose, on peut alors commander une pizza à base d'œufs durs, de jambon et de fromage, baptisée la Márcico.