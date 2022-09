Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (520-511)

#515: Mahi Khennane

Aujourd'hui encore, Mahi Khennane est le troisième meilleur buteur de l'histoire du Stade rennais (88 réalisations). Pour ce Franco-Algérien né à Mascara, tout a commencé par une opportunité rêvée au milieu des années 1950 quand le président de son club algérien, le Gallia, fait jouer ses relations en Bretagne, où il a étudié, pour permettre au jeune attaquant de traverser la Méditerranée. La situation est tendue au pays, la guerre approchant, et la maman du joueur finit par accepter de signer l'autorisation parental pour le laisser filer dans l'Hexagone. Celui que tout le monde appelle Mahi dans le milieu du ballon rond découvre alors un nouveau pays, une nouvelle culture et un nouveau football. De nouvelles températures, aussi, comme lors de son tout premier match à Sochaux, une défaite 3 à 1, le 28 octobre 1956. « Je n’avais jamais connu un climat aussi polaire. J’avais les pieds tellement gelés que j’étais incapable de courir, racontait-il à Stade rennais online en 2012. Pour tout vous dire, j’ai même pleuré dans les vestiaires après la rencontre. J’ai d’ailleurs expliqué à Henri Guérin, que dans ces conditions, je retournerai en Algérie et que je ne resterai donc pas à Rennes. Ce froid glacial m’a vraiment marqué. »

Malgré une descente en D2 pour lancer son aventure en France, Mahi passera six années chez les Rouge et Noir, où ce monstre physique surnommé Tête d'or ( « Je pense que j’ai marqué autant de buts de la tête que du pied » , confessait-il au site Rouge Mémoire), très endurant et adroit devant le but, fera trembler les filets à de nombreuses reprises, s'incrustant avec plaisir dans la partie haute du classement des buteurs aux côtés de Just Fontaine, Roger Piantoni ou Thadée Cisowski. Des performances remarquables qui lui valent de collectionner les distinctions personnelles (Étoile d'Or France Football du meilleur joueur du championnat en 1960-1961 et joueur français de l'année), mais aussi d'être appelé en équipe de France, où il comptera deux sélections, avant d'être autorisé à enfiler la tunique algérienne après l'indépendance. Seulement, Mahi aurait peut-être pu connaître quelques moments supplémentaires sous le maillot tricolore, comme il le révélait à SRO : « Il s’avère qu’Henri Guérin (son entraîneur à Rennes) avait contacté Albert Batteux, le sélectionneur de l’équipe de France à l’époque, pour lui demander de ne plus me sélectionner. En fait, il voulait éviter que je crève l’écran avec la sélection tricolore, et que je parte ainsi dans un autre club. »

Il finira par s'en aller pour rejoindre Toulouse, où il inscrit là encore une palanquée de buts, mais voit son parcours brouillé en raison d'une longue blessure subie sur un tacle de Roger Lemerre. Mahi retrouve la Bretagne, « son deuxième pays » , en se posant au FC Lorient, où il retrouve quelques copains rennais, avant de retourner en Algérie, dans son club formateur. La fin de son aventure en France ? Pas tout à fait puisque la fine gâchette reviendra, encore une fois, dans sa région d'adoption pour jouer à un niveau beaucoup plus modeste, à Saint-Malo ou à Penmarch. Puis, il s'est installé à Rennes et allait encore voir les matchs au Roazhon Park ces dernières années, cette fois dans la peau d'un simple amoureux de foot. « Le Stade rennais est mon club de cœur. J’y ai passé de très bons moments. Je me suis fait tellement d’amis dans cette ville et dans ce club. Et puis, les gens m’ont vraiment bien accueilli. Ça ne s’oublie pas » Mahi non plus, on ne l'oublie pas.