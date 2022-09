Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (510-501)

#510: Carlos Valderrama

Carlos Valderrama est de ces footballeurs qui n'auront jamais évolué dans les plus grands clubs, mais qui seront tout de même parvenus à placer leurs noms dans les livres d'histoire. Et pour cause, El Pibe à la frisette blonde a toujours navigué sans plan de carrière, mais bien à l'instinct (et au porte monnaie), trimballant son extraordinaire pied droit entre Colombie, USA, mais surtout France.

Une technique hors-norme qui, entre 1988 et 1991, lui a permis de charmer Montpellier. Son arrivée sur la Paillade, le meneur de jeu la doit à son agent et compatriote Manuel Garcia, qui s'occupait déjà du défenseur brésilien Júlio César. Les discussions finissent de convaincre Louis Nicollin, qui offre au meneur de jeu un salaire de 13 millions de francs sur quatre ans, financé par le Conseil général de l'Hérault : « Quand on m’a parlé de ce club, j’ai demandé : "Mais où se trouve cette ville ?" Personne en Colombie ne connaissait Montpellier. Moi, mon rêve était de jouer en Europe, et je n’ai pas voulu rater cette opportunité » , racontait Valderrama, devenant alors le premier Colombien à s'exiler hors de son pays. La curiosité se met en marche, et ne tarde pas à séduire la Mosson. Car si le « Gamin » peine à trouver le chemin des filets (5 buts en 91 apparitions), ses fulgurances balle au pied font lever les supporters pailladins à chacune de ses sorties. Tout cela, sans jamais parvenir à s'adapter au mode de vie français, tel qu'il l'avouait à Actu Foot : « Ma femme n’avait jamais vu de sa vie une machine à laver. Nous habitions à proximité du stade à Saint-Georges d’Orques, et heureusement, il y avait des gens là-bas pouvant nous aider comme Jean-Louis Gasset. J’ai dû aussi apprendre à conduire et passer mon permis en faisant des exercices de conduite sur le parking du stade de la Mosson ! La première voiture que j’ai eue m’a causé quelques soucis, car c’était un modèle qui parlait dès qu’il y avait un problème, et je ne comprenais absolument rien, puisque c’était en français. Une fois c’était parce que je n’avais pas la ceinture ou alors quand la portière était mal fermée. Le concessionnaire m’a vu débarquer confus quelques fois. »

Trois saisons de spectacle, de hauts et de bas, ponctuées par un joli succès en Coupe de France au printemps 1990 face au RC Paris, sans jouer (expulsé en demies contre Saint-Étienne, Carlos était suspendu pour la finale). Le premier trophée du MHSC depuis 1929 : « Carlos est arrivé avec une connotation préférentielle de la part du président, et il a fallu que je l’intègre rapidement, car c’était une valeur marchande et un investissement important, détaillait son entraîneur Pierre Mosca dans nos colonnes. Je me souviens, contre Metz, c’est la première fois que je le sors de la compo. Colère folle de Loulou qui me convoque dans son bureau ! "Comment, tu ne fais pas jouer Carlos ?" Il s’est engagé devant du monde : "Si tu ne fais pas jouer Carlos, je te vire." Ok, tu me vires, mais personne ne me dit qui je dois faire jouer, c’est moi l’entraîneur. J’ai tenu tête. Ce jour-là, contre le bon Metz, pas celui de maintenant, on a gagné 4-0. » Moins flamboyant et ne parvenant pas à se détacher d'un mal du pays tenace, Carlos Valderrama quittera finalement l'Hexagone l'année suivante, pour se relancer à Valladolid et entamer une ultime tournée des Amériques. « C'est un garçon adorable à tout point de vue, chaque année je reçois ses vœux, et je trouve ça assez exceptionnel de la part d'un joueur qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. J'en garde un souvenir extraordinaire » nous racontait « Loulou » en 2013. Montpellier non plus n'a pas oublié son gamin.