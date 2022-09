Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (500-491)

#499: Pierre-Emerick Aubameyang

Loin des légendes du siècle dernier ou de celles du nouveau millénaire, Pierre-Emerick Aubameyang sera parvenu à marquer la Ligue 1 à sa manière. C'est-à-dire en un passage éclair. Le Gabonais aura effectivement bourlingué longtemps dans l'Hexagone, avant de s'installer à Saint-Étienne, de redonner un peu d'allant aux Verts et d'exploser au yeux de tous.

Pourtant, rien ne semblait gagné, malgré une route footballistiquement pavée d'or. Fils de Pierre Aubameyang, figure de Laval et du Havre des années 1980 et 1990, PEA intègre en effet le centre de formation de l'AC Milan, au sein duquel son père travaille comme recruteur. Mais incapable de se faire une place avec le groupe professionnel rossonero, le fiston décide de prendre le chemin de la France, pour faire son trou. D'abord à Dijon à l'été 2008, en Ligue 2, pour une première saison complète, suivi d'un enchaînement de prêts réussis dans l'élite. À Lille, en 2009-2010 avec la découverte des soirées européennes, puis Monaco, l'année suivante, où il ne fera que six mois avant de rejoindre l'ASSE, échappant alors au marasme monégasque qui s'achèvera par une relégation.

De 2011 à 2013, la Panthère régale donc le Forez, au détour de 97 rencontres et 41 buts, une association fluide avec Brandão, Max-Alain Gradel, Romain Hamouma ou Renaud Cohade, ainsi qu'une Coupe de la Ligue glanée, 36 ans après le dernier titre des Verts : « J'ai rejoint Saint-Étienne et tout a changé, racontait-il sur le site web d'Arsenal. Au début de ma carrière, tout le monde disait que j’étais un sprinter. Certains disaient que je ne savais pas jouer au football. Mais Quand je suis arrivé à Sainté, Christophe Galtier m’a donné une confiance hors norme. J'avais toujours été prêté jusque-là, mais après ces six premiers mois, le club m'a acheté, et j'étais vraiment heureux. Le fait de me stabiliser et de voir que l'on me faisait enfin confiance, ça m'a métamorphosé. C'est à ce moment que j'ai dit : "D'accord, je dois maintenant m'améliorer, travailler encore plus fort que je ne le faisais auparavant." Les choses changeaient en dehors du terrain aussi. J'ai eu mon premier fils, Curtys, et je savais que je devais faire tout ce que je pouvais pour être le meilleur joueur possible. Je pense qu'à partir de ce moment-là, les choses ont vraiment commencé à bien aller pour moi. » Le début de quelque chose de grand, que l'Europe ne tardera pas à connaître.