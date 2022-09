Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (490-481)

#488: Jacky Lemée

Si dans l'histoire du SCO d'Angers, les noms de Pierre Bourdel, Christophe Lagrange et Raymond Kopa sont régulièrement cités, celui de Jacky Lemée dispose également d'une place de choix. Le milieu de terrain a en effet marqué l'histoire des Angevins dans les 70's, années de gloire des Noir et Blanc. Le parcours notable d'un combattant du ballon, entamé un peu par hasard. « J’ai perdu ma mère à quatre ans et mon père, qui pouvait difficilement subvenir aux besoins de mes frères et sœurs, m’a placé à l’orphelinat, racontait-il à Horizons. Je ne sortais que le week-end pour aller le voir jouer - il était footballeur au Vélo sport chartrain - et l’été, pour récolter les haricots ou faire la moisson avec mon grand-père, ouvrier agricole. J’aimais bien ça, l’agriculture c’est toute mon enfance. » Une vie de paysan, à laquelle se joint une formation de tourneur-fraiseur, censée lui ouvrir une voie professionnelle. Finalement, ce sera sur les pelouses de D1 que se déroulera la suite. Repéré par le Stade français alors qu'il évoluait à Orléans, en troisième division, et qu'il faisait les beaux jours de la sélection du Val de Loire, Lemée signe effectivement son contrat avec le club parisien en 1965, à 19 ans.

Le fils vexé de Carlo Molinari

L'aventure commence, pour celui qui rejoint, deux ans plus tard, le FC Metz. Entre 1967 et 1970, le Chartrain s'installe comme titulaire indiscutable au sein d'un club habitué au haut de tableau et deux fois européen (81 matchs). Des prestations majuscules, malheureusement entachées par un départ précipité chez l'ennemi, Strasbourg, à la suite d'une brouille avec son président, Carlo Molinari. Tel qu'il le détaille dans le Républicain Lorrain : « Lors d’un match de Coupe de France à Reims contre Sedan, Pierre Flamion me fait débuter ailier droit. C’est le seul poste où je n’ai jamais réussi à m’exprimer correctement. Mais le coach m’assure que c’est OK, et que ce n’est pas moi qu’il remplacera en premier. Finalement, il se ravise et me sors peu de temps après. Ça m'a tellement énervé que je suis directement parti aux vestiaires. Ça n'a pas plus à Carlo Molinari. À la fin du match, il me dit qu’il ne veut plus me voir à l’entraînement des pros pendant deux mois ! Quelques années plus tard, j’ai su que c’était lui qui avait demandé que je sois remplacé. Et moi, de mon côté, j’ai compris sa réaction… Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de quitter le club. J’avais deux possibilités : rejoindre le Red Star ou Strasbourg. J’ai opté pour le Racing car je savais que ça ne plairait pas à Carlo Molinari. C’était un peu une réaction qu’aurait eue un fils vexé vis-à-vis de son père. » Une pige rebelle, qui l'emmènera tout de même en 1971 vers l'autre révélation française donc : le SCO. En 108 rencontres, Lemée fait grimper la température dans l'Anjou, participant activement au trois tops 5 des siens (quatrième en 1972 et 1974, cinquième en 1973) et à l'historique 32e de finale de Coupe de l'UEFA de l'exercice 1972-1973.

La seule participation continentale d'Angers se résumera en effet à une opposition face au Dynamo Berlin, alors écurie de RDA (1-1 à l'aller à Jean Bouin, défaite 2-1 au retour en Allemagne). Malgré la déception, Lemée aura eu l'honneur d'ouvrir le score lors de la première manche mais surtout d'avoir été le héros malheureux du voyage en Allemagne de l'Est. Dans d'étranges circonstances : « En arrivant en Allemagne, avant le match retour, j'était très malade, narrait le récupérateur à L'Yonne Républicaine. J'avais beaucoup de fièvre. Là, un médecin allemand me propose de me soigner, et je le suis. Nous avons fait 1 km en voiture. Je ne parlais pas un mot d'allemand et j'étais seul avec lui. Il m'a ausculté puis a pris une seringue, prélevé un liquide de cinq fioles et m'a injecté un truc violet dans le bras. Est-ce l'effet du produit ou moi qui me suis fait des idées, mais ce qui est sûr, c'est que le lendemain, j'avais des semelles de plomb et l'esprit embué. Et sur une action, je suis sorti au-devant d'un attaquant adverse, les deux pieds en avant. On s'est croisé, il est passé au-dessus de moi et j'ai pris rouge. » Une fin de parcours bien spéciale, pour Jacky Lemée, qui décidera de ponctuer sa carrière au plus haut niveau du côté de l'OM (vainqueur de la Coupe de France en 1976) et Laval. Avant de retourner à son véritable amour, Orléans, qu'il hissera en finale de la Coupe de France en 1980 et ramènera jusqu'en D2.