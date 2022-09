Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (480-471)

#476: Richard Krawczyk

Celui qui voudra effacer Richard Krawczyk des tablettes aura intérêt à se lever tôt. En marquant à Angers le 8 septembre 1963, le milieu de terrain lensois est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la D1 à 16 ans, 3 mois et 15 jours. Plus précoce que Laurent Roussey (16 ans, 3 mois et 25 jours), Neal Maupay (16 ans, 4 mois et 1 jour) ou encore M'Baye Niang (16 ans, 4 mois et 18 jours). Bien qu'il ait commencé sa carrière sans disputer les matchs à l'extérieur, en raison de ses études, Krawczyk affiche plus de 400 rencontres dans l'élite. Si l'international français a quitté le Nord en 1968 pour passer deux saisons à Metz et six à Reims, il reste irrémédiablement lié aux Sang et Or, chez qui il est revenu en 1976, notamment pour aller chercher une belle deuxième place en 1977. « Zébulon » a bouclé une carrière longue de presque vingt ans juste à côté, en D2, avec Noeux-les-Mines. Les derniers tours d'un Manège évidemment enchanté.