Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (470-461)

#464: Alexander Frei

L'histoire d'Alexander Frei au Stade rennais aurait pu être celle d'un joueur traversant le championnat de France comme un fantôme, sans parvenir à laisser une empreinte ni à marquer les esprits. Seulement, après six premiers mois anecdotiques sous Vahid Halilhodžić et un départ très moyen à l'arrivée de László Bölöni, le Suisse prend ses responsabilités et se pointe dans le bureau du coach roumain, comme il le raconte à Onze Mondial : « Laissez-moi cinq matchs titulaire et si vous me trouvez mauvais, je prends mon contrat, je vais chez Pierre Dréossi, je le déchire et je retourne en Suisse. En revanche, donnez-moi les cinq matchs. » La réponse du technicien : « Écoute Alex, c'est la première fois qu'un joueur me pose cette question, et comme tu as confiance en toi, je te donne les cinq matchs à partir de samedi. » Le deal est gagnant-gagnant, Alex Frei affichant un visage beaucoup plus convaincant et plantant trois pions. Le début du grand amour entre le public rennais et le buteur suisse. Près de vingt ans après l'avoir vu arriver chez les Rouge et Noir, Alexander Frei est encore dans toutes les mémoires. Ses coups d'éclat, ses nombreux buts, les « FREIIIIIIIIIII » scandés par le stade tout entier pour répondre au speaker hurlant « BUT DE VOTRE NUMÉRO 23, ALEXANDERRRRRRRRRRR » après chacune de ses réalisations.

L'international suisse était un buteur comme on en fait peu, voire comme on n'en fait plus, traînant dans la surface, faisant les bons déplacements, les bons gestes et formant un duo mythique avec Olivier Monterrubio. Heureusement, il reste YouTube pour se replonger dans cette époque pour revoir, encore et encore, son quadruplé légendaire contre l'OM de Fabien Barthez, sa reprise de volée extraordinaire face à Osasuna en C3 ou même son coup de gueule après un match remporté laborieusement à Istres. ( « Vous avez vu une grosse équipe d'Istres, vous ? Bon, alors votre analyse est correcte. On a vu deux équipes nulles, ce n'était pas un match de Ligue 1. » ) Il reste, aussi, les livres d'histoire dans lesquels il apparaît comme le meilleur buteur du championnat lors de la saison 2004-2005, avant une ultime saison plombée par une longue blessure au terme de laquelle il mettra fin à son aventure à Rennes en claquant un doublé contre Lille à la maison à la dernière journée. Un cadeau d'adieu, avant de filer à Dortmund et de laisser ses années passées en France derrière lui. Depuis, les supporters rennais attendent de le revoir fouler la pelouse de son ancien jardin, pour donner un coup d'envoi ou, encore mieux, à l'occasion d'une rencontre européenne contre le FC Bâle, dont il est actuellement l'entraîneur. En attendant, il est toujours possible de se consoler en regardant son visage affiché sur le mur des Légendes autour du Roazhon Park. Éternel.