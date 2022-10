Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (460-451)

#454: Jean Boyer

Bien avant Bernard Tapie, un autre Parisien de naissance est devenu une légende de l’Olympique de Marseille : Jean Boyer. Car si Jeannot a débuté et remporté une Coupe de France avec le CASG Paris, c’est bien à l’OM qu’il est devenu quelqu’un. Le football n’étant pas professionnel à son arrivée dans le Sud en 1923, Boyer avait un emploi fictif d’employé comme courtier en légumes secs. Sauf que son vrai métier était de planter des buts. Et ça, il le faisait à merveille. Grâce à ses pions, l’OM a remporté 3 Coupes de France et un championnat amateur à une époque où la Division 1 n’existait pas encore. La légende veut même que lors d’un quart de finale de Coupe face au Stade Français, les supporters marseillais avaient quitté le stade à 0-2 pour aller prendre le train, pensant l’élimination actée, et n’ont pas vu le triplé de Jean Boyer dans le dernier quart d’heure pour offrir la victoire à l’OM. Premier international français et quatrième meilleur buteur - 170 buts en 181 matchs, seuls Gunnar Andersson (194), Jean-Pierre Papin (182) et Josip Skoblar (176) font mieux - de l’histoire du club olympien, Jean Boyer aurait certainement été avec les autres larrons dans notre classement s’il n’avait pas connu la D1 à seulement 32 ans. Une première édition du championnat qu’il fera avec le brassard de capitaine et durant laquelle il montrera tout son talent offensif, mais aussi toute sa classe. Alors que le match entre l’Olympique lillois - futur champion de France - et l’OM tourne au cauchemar pour les Nordistes avec l’expulsion de plusieurs joueurs, permettant aux Marseillais de mener 7-0, Jean Boyer refuse d’alourdir plus la marque et enchaîne les passes à 50 mètres des cages lilloises. S’il avait su qu’il échouerait à 6 buts de Josip Skoblar, il aurait peut-être inscrit plus de buts lors de ce match-là.