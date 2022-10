Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (450-441)

#441: Daniel van Buyten

Avec Daniel Van Buyten, la Belgique a offert à la France un énième talent, symbole du lien footballistique unissant les deux pays depuis près d'un siècle maintenant. Pourtant, le géant de Chimay ne sera resté que trois saisons à l'Olympique de Marseille. Le temps de ramener l'écurie phocéenne à sa place, après quelques années de galère. Car au début du XXIe siècle, l'OM rencontrait les plus grandes peines du monde. En crise sportive et institutionnelle, le club s'est ainsi résolu à repartir de plus bas, en misant sur de jeunes recrues.

Quand il débarque sur la Canebière en provenance du Standard de Liège à l'été 2001, Van Buyten n'a ainsi que 23 ans, convaincu par Tomislav Ivić, futur-ex coach éphémère, aux côtés d'une autre promesse : Joseph Yobo. « Avant d'accepter le transfert, j'ai discuté avec Bernard Tapie, précisait l'intéressé à La Provence. Lors des premiers contacts qu'on a eus, il me dit: "Je vais faire de toi l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Mais, pour ta progression, tu dois quitter la Belgique." Il a eu des mots tellement forts que pour moi, il n'y avait plus de doute. Le transfert était fait. » Successivement associé au Nigérian, à Eduardo Tuzzio, à Frank Lebœuf puis à Abdoulaye Meïté, « Big Dan » sera le seul à ne pas bouger de ces différentes charnières.

Une marque de fiabilité absolue, malgré six entraîneurs passés sur le banc, pour le taulier wallon. Quatre-vingt-dix huit rencontres, auxquelles s'ajouteront également quinze buts (dont six lors de la seule campagne 2002-2003), symbole de la maîtrise technique de celui qui culmine à 1,97 mètre. Jusqu'à son départ en 2004 : « José Anigo est revenu entraîner le club, racontait-il à FootMarseille. Un jour, j'ai été appelé dans son bureau où il m'a signifié que le président ne me considérait plus dans le noyau du groupe et que j'allais être transféré. J'ai été voir le président qui m'a dit que c'était l'entraîneur qui ne comptait plus sur moi. Je ne comprenais rien à ce qu'il se passait, mais Anigo m'a dit que si je restais, je ne jouerais plus... Je me sentais poussé vers la sortie, quand est arrivée la proposition de prêt à Manchester City. Je n'aurais jamais quitté l'OM pour un club comme City, mais pour un grand club. Et certainement pas en prêt ! Mon départ m'a vraiment déçu et je n'en ai jamais vraiment compris les motivations... » Marseille non plus.