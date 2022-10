Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (440-431)

#433: Marouane Chamakh

Touché par de nombreux scandales en 2022, notre football adoré se serait bien passé d'une nouvelle couche de honte. Hélas, c'est bien ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas parce que notre rédaction en est l'unique responsable que nous allons nous taire. Marouane Chamakh, 433e meilleur joueur de l'histoire du championnat de France. Et puis quoi, encore ? À ce compte-là, on va retrouver JPP coincé autour de la 350e position ou Giresse hors du top 10. 433e... Nos lecteurs les plus éveillés y verront peut-être un clin d’œil au 4-3-3, schéma dans lequel le Marocain se sentait particulièrement à l'aise. Mais ce serait nous surestimer. D'abord parce que nos esprits ne sont pas tordus à ce point, ensuite parce que Chamakh était à l'aise dans tous les schémas. Pire, les huit saisons de Ligue 1 de Marouane sont ici devancées par les trois saisons de Lucho González et les quatre de Lisandro López, certes plus bling-bling que le natif du Lot-et-Garonne, mais dont le palmarès n'affiche aucun bac pro comptabilité. Et encore moins deux coupes de la Ligue. Mais ne tombons pas dans la vulgarité en parlant chiffres et palmarès. Marouane Chamakh était bien au-dessus de ces basses considérations.

D'ailleurs, c'était quoi, Marouane Chamakh ? Avant tout un joueur de devoir, un travailleur de l'ombre au service du collectif. Tout ce que les statisticiens détestent, et lui font payer aujourd'hui avec ce classement indigne de son talent. Qu'aurait été Yoann Gourcuff sans sa « planche » , comme le surnommait Laurent Blanc ? Pas grand-chose, comme en témoigne sa carrière hors de Gironde. Marouane Chamakh n'était pas un buteur, mais tout le monde était meilleur lorsqu'il était sur le terrain. Et Bordeaux gagnait avec son attaquant incapable de planter plus de 10 buts en championnat, hormis lors de l'exercice 2008-2009, quand d'autres préfèrent poser des millions pour attirer des monstres tels que Lisandro López, au hasard. Enfin, Marouane Chamakh, c'était l'humilité dans le travail, la timidité en interview. Incapable de jouer le jeu des médias, péage pourtant obligatoire pour accéder à l'autoroute de la starification. Mais ça, Chamakh s'en foutait, préférant exercer sa passion, plus que son métier, avec passion, dévotion, et surtout, sans mauvaise foi. Exactement comme nous.